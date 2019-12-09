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أكد المخرج سعد بورشيد ان مسرحية «فيلا 24» التي تعرض حاليا على مسرح قطر الوطني تفرض شكلها وطريقة إخراجها لأنها كوميدية اجتماعية مشيراً إلى أنه قام من قبل بإخراج العديد من الأعمال المتنوعة والنوعية، ما يجعله قادراً على التعامل مع مثل هذه النوعية من الأعمال التي يعشقها الجمهور. أما عن الارتجال على المسرح قال: من وجهة نظري فيما يتعلق بالارتجال على خشبة المسرح فأرى أنه لابد من ترك المساحة المناسبة للفنان لكي يبدع ويخرج ما يمكن إخراجه ويفيد العمل في سياق الإطار العام وليس خروجاً عنه. وأضاف: كل فنان بالمسرحية تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة جداً، هذه المسؤولية يتحملها أمام الجمهور، وكذلك كل فرد وأنا أولهم أتحمل مسؤوليتي تجاه هذا العمل، ولذلك تعهدت بأن أكون على قدر هذه المسؤولية وأسعى جاهداً لتقديم العمل في الصورة التي تليق بالجمهور وتمتعه، لأنني أراها فرصة مهمة للإبداع من قبل الجميع. وعن العمل المسرحي قال : تتناول المسرحية العلاقات التي تربط بين المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة حيث تدور أحداثها في إطار اجتماعي إذ تطرح طريقة التعامل الراقي بين الأسر العربية التي تعيش في قطر والعلاقات الجيدة التي تربط بين المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، كما تطرح المسرحية جملة من مواضيع العلاقات الإنسانية وما تحمله من مفارقات اجتماعية متنوعة ومهمة تستحق التركيز عليها والتمعن فيها والتوقف أمامها لمعالجة العديد من النقاط التي تتعلق بها، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي ممتع. وعن تسمية المسرحية بهذا الإسم قال يعود إلى كأس الخليج 24 الذي يقام حاليا في الدوحة عاصمة قطر ولايفوتني إلا أن اتقدم بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة على دعمها لهم. يذكر ان المسرحية من تأليف تيسير عبدالله ، وسينوغرافيا ناصر عبدالرضا ومشاركة الفنانين سعد بخيت، وشهاب حاجية، ورحمة رياض، وسوزان سكاف، ومحمد السني، وفيصل رشيد، ومحمد أنور، ومريم فهد، وعبدالله العسم، وأسرار، ويلدز، وسوار، وعلي ربشة، وعلي حسين، وآخرين.

