عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني امس الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» ان ذلك جرى خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين للدكتور الزياني حيث تم التطرق الى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. ومن المقرر ان يعقد قادة دول مجلس التعاون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى بالعاصمة السعودية الرياض يوم غد الثلاثاء.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، قد أكد عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن القادة سيبحثون التطورات السياسية الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس. وتعد هذه هي القمة الخليجية الثانية التي تستضيفها الرياض للعام الثاني على التوالي.

وتنعقد القمة الخليجية في وقت يسود الوسط السياسي جو من التفاءل حول زيادة فرص التقارب بين الدوحة والرياض وهو ما ألمح إليه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مشاركته بحوار في منتدى حوار المتوسط في روما، الجمعة مؤكدا أن تقدما تم إحرازه في الجهود الرامية إلى وضع حد للأزمة المستمرة بين الدوحة ودول في مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2017. وأعرب عن امله في أن تؤدي المحادثات التي تمت خلال الأسابيع الماضية بين الجانبين إلى حل للأزمة.

