عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بتحويل سورية إلى فيتنام بالنسبة لإيران، متعهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم.

وقال بينيت، في مؤتمر نظمته صحيفة «Makor Rishon» امس «ليس سرا أن إيران تسعى إلى فرض طوق ناري حول بلادنا وتمركزت في لبنان وتحاول إرساء وجودها في سوريا وغزة وأماكن أخرى» وأضاف بينيت «علينا الانتقال من الردع إلى الهجوم وسنستطيع إخراج قوات العدو الإيراني من سورية حال توفر حزم كاف لدينا لا وجود لما يبحثوا عنه على حدود إسرائيل».

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي «نقول لإيران إن سوريا ستصبح فيتنام بالنسبة لكم. ولو بقيتم هناك ستسيل دماؤكم لأننا سنعمل بلا كلل حتى انسحاب قوات العدوان الإيراني من سورية».

ويأتي هذا التصريح بعد أن أكد وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تدرس إمكانية «قصف إيران» لمنع حصولها على الأسلحة النووية وقال «هذا خيار قائم لن نسمح لإيران بإنتاج أو امتلاك الأسلحة النووية. سنتحرك عسكريا إذا كان هذا خيارنا الأخير».

ونفذت القوات الإسرائيلية في السنوات الماضية سلسلة واسعة من الضربات الجوية على مواقع في سورية قالت إنها لعسكريين من الجيش والحرس الثوري الإيرانيين وحلفائهم، متهمة إيران بالسعي إلى التمركز عسكريا في الأراضي السورية لمهاجمة إسرائيل.

على صعيد اخر وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشكر الى ايران لقيامها بـ«مفاوضات منصفة جدا» بعد تبادل للسجناء بين البلدين العدوين تم تنظيمه في سويسرا. وكتب ترامب ايضا على تويتر «هل رأيتم، نستطيع انجاز اتفاق معا». وفي وقت لاحق، قال ترامب في البيت الابيض «أعتقد في الواقع انّ ما جرى كان أمراً رائعاً بالنسبة لإيران. كان مذهلا أن نظهر أنه بإمكاننا إنجاز شيء ما. وهذا ربما مؤشر إلى ما يمكن تحقيقه».

وتم السبت الافراج عن الايراني الموقوف في الولايات المتحدة مسعود سليماني وعن الاميركي المسجون في ايران شيوي وانغ. وقد أعلنت طهران الإفراج عن العالم سليماني المسجون في الولايات المتحدة فيما أعلنت واشنطن أن الباحث شيوي وانغ في طريقه إلى بلاده. وعبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر عن سروره لان «الاستاذ مسعود سليماني والسيد شيوي وانغ سينضمان إلى عائلتيهما قريبًا». وتابع «جزيل الشكر لكل الجهات التي ساعدت وخصوصا الحكومة السويسرية» التي ترعى المصالح الأميركية في إيران في غياب العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

