عربيات ودوليات

غزة- أ. ف. ب: شنّت طائرات حربية اسرائيلية غارات على غزة في وقت مبكر أمس وفق مسؤولين أمنيين فلسطينيين، بعد ساعات على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل. وأفاد مسؤولون من «حماس» ان الغارات استهدفت موقعين في شمال غزة لكتائب القسام، الجناح العسكري لـ«حماس» اضافة الى عدة غارات على موقع للقسام غرب القطاع. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اصابات.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن «طائرات حربية ومروحيات هجومية ضربت عدة أهداف لحماس الإرهابية» في غزة، إضافة إلى «موقع عسكري تابع لقوة «حماس» البحرية في قطاع غزة». وحمّل الجيش الإسرائيلي «حماس» مسؤولية الأحداث الجارية في قطاع غزة وما ينجم عنها. وأضاف أن «حماس ستدفع ثمن الأفعال التي تقوم بها ضد المدنيين الإسرائيليين». وأطلق مسلحون فلسطينيون في غزة ليل السبت ثلاثة صواريخ باتّجاه جنوب إسرائيل.

