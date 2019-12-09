عربيات ودوليات

أنقرة- الوكالات: قتل 19 مدنيا سوريا بغارات جوية شنتها المقاتلات السورية والروسية على منطقة خفض التوتر بمحافظة ادلب شمال غرب سورية. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن «مرصد مراقبة الطيران» التابع للمعارضة السورية قوله ان سلاح الجو السوري والروسي شن غارات على مدن وقرى في ادلب ما أسفر عن قتل 19 شخصا وإصابة عدد كبير من المدنيين. وفي سياق متصل قالت منظمة تطلق على نفسها اسم «منسقو استجابة سوريا» ان 25 ألف سوري نزحوا من ادلب إلى الحدود التركية خلال أسبوع جراء الهجمات السورية والروسية على المحافظة. وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في 17 سبتمبر 2018 بمنتجع سوتشي الروسي على اقامة منطقة منزوعة السلاح حول ادلب. وينص الاتفاق على بقاء جماعات المعارضة السورية في ادلب في حين تقوم روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة لمنع استئناف القتال. على صعيد اخر قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان قوات بلاده لن تخرج من سورية الا بطلب من الشعب السوري. وقال أردوغان في تصريحات نقلتها «الأناضول» التركية: «لن نخرج من سورية قبل أن تخرج الدول الأخرى ويطلب منا الشعب السوري ذلك شاكرا». وتأتي هذه التصريحات بعد أن شنت القوات التركية مدعومة بعناصر «الجيش السوري الوطني» هجوما على مناطق شمال شرق سورية لإخراج الفصائل المسلحة الكردية منها، في عملية «نبع السلام».