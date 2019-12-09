عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: تواصلت الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية العراقية امس في الوقت الذي استضاف فيه مجلس النواب عددا من القادة الامنيين للاطلاع على تفاصيل الاعتداء الذي استهدف المحتجين في الناصرية قبل اكثر من اسبوع. وقال شهود عيان وناشطون ان المئات من المحتجين ومعظمهم من طلبة الجامعات والمدارس توافدوا امس الى ساحة التحرير حيث معقل الاحتجاجات في بغداد في اصرار واضح على مواصلة الاحتجاج والاضراب عن الدوام. واكدوا ان الساحة شهدت مساء السبت ونهار امس حالة من الاستقرار الامني ولم تسجل اي اعمال احتكاك او صدامات مع الاجهزة الامنية او غيرها من الجهات الا ان ذلك لم يخفف من حالة السخط بين صفوف المحتجين بسبب احداث يوم الجمعة الماضي التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح على يد جماعات مسلحة مجهولة. وفي المحافظات الاخرى ذكر صحافيون وناشطون لـ»كونا» ان نشاطات مدنية رافقت الاحتجاجات في واسط والبصرة والمثنى والديوانية وبابل وابرزها اقامة اسواق خيرية داخل ساحات الاعتصام لدعم المنتج الوطني العراقي وتنظيم مسيرات منددة بالعنف وقتل المحتجين. وفي الناصرية نظم العشرات من المحتجين عملية تشييع رمزي بتوابيت فارغة وموشحة بالاعلام العراقية استذكارا لارواح الضحايا الذين سقطوا في المدينة برصاص القوات الامنية قبل اكثر من اسبوع فيما قطع اخرون جسري الزيتون والحضارات وسط المدينة.

وذكر مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان ان موضوع قتلى الناصرية على طاولة استضافة لجنة الامن والدفاع النيابية لعدد من القادة الامنيين في مجلس النواب العراقي. وقال المصدر ان اللجنة استضافت رئيس اركان قوات الرد السريع العراقية وعددا من القادة لبحث ملف قتل المحتجين في الناصرية في الـ27 من نوفمبر الماضي والتي شهدت مصرع 32 متظاهرا واصابة العشرات برصاص القوات الامنية. وبين المصدر ان الاستضافة جاءت استكمالا لعمل اللجنة النيابية التي زارت الناصرية قبل يومين وبهدف اعداد تقرير متكامل لعرضه على مجلس النواب في وقت لاحق. واشار الى ان لجنة الامن كان يفترض ان تستضيف قائد عمليات بغداد وقائد شرطتها وغيرهما من قادة الامن في العاصمة لبحث ملف اقتحام ساحة الخلاني يوم الجمعة الماضي الا ان الاستضافة ارجئت الى اليوم.

وكان مكتب الامم المتحدة في العراق «يونامي» والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من الكتل الحزبية قد اعربوا جميعا وفي بيانات منفصلة عن ادانتهم لحادث اقتحام الخلاني مطالبين باعتقال الجناة وعرضهم على القضاء.

