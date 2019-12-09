عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: اكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس على حق المواطنين في التظاهر السلمي ومسؤولية الأمن في حمايتهم وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، ان «رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت»، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وذكر البيان، انه «تم اثناء اللقاء التداول بشأن الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية امن واستقرار العراق وتطلعات الشعب الى الاصلاح».

وأضاف انه «جرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية اجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن ان يشوه الطابع السلمي للتظاهرات».

وتابع انه «تم التأكيد ايضا على ان «الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وراح ضحيتها شهداء وجرحى التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل عام امن واستقرار البلاد وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الاجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة واحالتهم الى القضاء العادل والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الاجرامي البشع»، حسب البيان.

وفي المسار السياسي، تناول اللقاء الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من اجل سرعة انجاز التشريعات القانونية اللازمة للاصلاح ولاجراء انتخابات نزيهة، وكذلك اجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة.

