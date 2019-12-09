عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: دعامنظمو الاحتجاجات في لبنان امس الى تظاهرات حاشدة ضمن ما سموه « احد الغضب» في مناطق عدة، لا سيما في العاصمة بيروت للضغط على النواب الذين سيسمّون اليوم خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا اليها رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ايام، شخصية تشكل الحكومة الجديدة، واعتراضاً منهم على احتمال تسمية سمير الخطيب الذي يعتبرونه امتداداً للسلطة السياسية الحاكمة.

وانطلق امس موكب سيارات من جسر الرينغ (جسر رئيسي في العاصمة يصل الى وسط بيروت) باتجاه ساحة رياض الصلح، احتجاجا على الاستشارات النيابية.

الى ذلك، افادت الوكالة الوطنية للاعلام (وكالة رسمية) بوجود دعوات للمتظاهرين بالتوجه عصراً الى محيط البرلمان اللبناني، وسط العاصمة. في حين افادت وسائل اعلام محلية ان تدابير امنية استثنائية ستتخذ ليلاً، في عدة مناطق لتأمين وصول النواب الى القصر الرئاسي من اجل الاستشارات النيابية.

وكانت مجموعة «لحقي» احدى المجموعات المشاركة في الحراك اللبناني الذي انطلق في 17 اكتوبر الماضي، دعت في بيان مساء السبت الشعب اللبناني الى العودة للساحات في ما اسمته «أحد الغضب» والضغط على النواب من اجل ابعاد اي اسم قد يعتبر امتداداً للأحزاب السياسية. وأكدت ان مطلب الناس ما زال تشكيل حكومة مستقلة من خارج المنظومة الحاكمة.

كما اعتبرت ان «محاولة تكليف شخصية من كبار المقاولين (في اشارة الى سمير الخطيب) او غيره من المرتبطين بأركان المنظومة السياسية-المالية هو استهتار بارادة الناس واستكمال لسياسات التسويات والمحاصصة التي اوصلت البلد الى الانهيار».

ودعت النواب الى «الرضوخ لارادة الناس واحترام تضحياتهم وتسمية شخصية مستقلة تحظى بثقتهم ورضاهم والأهم تحمل خطة تجنبهم دفع ثمن الأزمة»

يذكر انه بعد اكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، حددت رئاسة الجمهورية، الأربعاء الماضي، اليوم الاثنين موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة. ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128.

كما يجب ان يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد.

ويرى خبراء دستوريون انه بعد الاستشارات تتم عملية اطلاع رئيس مجلس النواب والتشاور معه وانه من الممكن ان يذهب رئيس الجمهورية الى التريث في التكليف خصوصا اذا لم ينل اي مرشح الأكثرية المطلقة من عدد مجلس النواب اي 65 نائبا (عدد نواب البرلمان اللبناني 128).

ويعتبرون ان رئيس الجمهورية غير مقيد بأي مهلة بحسب الدستور وان الاستشارات النيابية الملزمة لاتعني التكليف الفوري عشية انجاز هذه الاستشارات وبامكانه معاودة التواصل مع رؤساء الكتل والنواب لتحضير ارضية للتكليف وأن تذهب التسمية الى يوم اخر او اسبوع اخر.

