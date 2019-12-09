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بيروت- أ. ف. ب: حاول شخص مساء السبت احراق نفسه خلال تظاهرة في وسط بيروت، وفق ما افاد الصليب الأحمر اللبناني، قبل ان يتدخل متظاهرون لاخماد الحريق الذي نشب في رجليه في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً وحركة احتجاجات ضد الطبقة السياسية. وفي ساحة رياض الصلح امام السرايا الحكومية في بيروت، شوهد الرجل ملقى على الأرض وقد بدت اثار الحروق على رجليه، وقد وضع المتظاهرون وضعوا عليه شرشفاً قبل ان تنقله سيارة تابعة للصليب الأحمر اللبناني وهو في كامل وعيه. وقال الصليب الأحمر في تغريدة على تويتر «شخص احرق نفسه وفرقة من الصليب الاحمر اللبناني تستجيب الان».

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان الشخص المعني في «منتصف العقد الخامس من العمر»، وقد اقدم على «سكب مادة البنزين على جسمه» قبل ان يضرم فيه النيران. ولم تتضح اسباب اقدامه على محاولة حرق نفسه. وكثرت حوادث الانتحار مؤخراً في لبنان نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وتراكم الديون.

