عربيات ودوليات

تنطلق بالعاصمة الأميركية واشنطن اليوم فعاليات اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية من الدول الثلاث (مصر، السودان، اثيوبيا) برعاية وزير الخزانة الأميركي وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وتقييم ما تم في الاجتماعات السابقة، وهذا الاجتماع يعقد في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الأميركية واشنطن 6 نوفمبر الماضي.

ومن المقرر ان يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم عقد الاجتماع الأول في اثيوبيا خلال الفترة 15-16 نوفمبر وأيضا الاجتماع الثاني بالقاهرة خلال الفترة 2- 3 ديسمبر الحالي في اطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وأيضاً في اطار اهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهى آلية دولية متعارف عليها في ادارة احواض الأنهار المشتركة.

واتفق مفاوضو الدول الثلاثة في اجتماعهم الأخير بالقاهرة على استمرار المشاورات والمناقشات حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثالث المقرر عقده في الخرطوم خلال الفترة 21-22 ديسمبر الحالي، وتناولت الاجتماعات المغلقة قضايا التشغيل طويل الأمد، وكمية المياه المتدفقة، وبداية الملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وكيف سيتم التنسيق بشأنها»، والآثار المحتملة للجفاف اثناء ملء وتشغيل وفترات الجفاف المحتملة، واتخاذ تدابير فعالة عند الوصول للمستويات الحرجة، والعلاقة بين تشغيل النهضة، وكلا من السد العالي وخزان اسوان، وبما يسهم في التنسيق في التكيف مع الهيدرولوجيا المتغيرة للنيل الأزرق.

من جانبه، اوضح د. محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري المصري، انه تم استكمال المناقشات على مدار يومين في مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في اثيوبيا خلال الفترة 15-16 نوفمبر الماضي في اطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في اطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وذلك في اطار اهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في ادارة احواض الأنهار المشتركة.

وأوضح المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية ان المقترح المصري لايعتمد على عدد السنوات ولكن اخذ هيدروجية نهر النيل الأزرق في الاعتبار والجانب المصري ينشد تفهم الاحتياجات المائية وقياس فترات الملء او التشغيل من خلال الاتفاق على آلية متعلقة هيدروجية نهر النيل الأزرق، وتكون مرتبطة بحجم الفيضان السنوي حيث لايكون ثابت ويختلف كل عام، وننشد اتفاق مستدام وعادل لكل الأطراف.

