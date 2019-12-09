عربيات ودوليات

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أكدت جامعة الدول العربية بالتعاون مع المكتب الاقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية امس الأحد تجديد الالتزام المشترك والشراكة القوية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات من العنف في المنطقة العربية في اجتماع موسع لهذه الغاية.

وأفاد بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة بهذه المناسبة «ان الفاعليات العالمية من اجل انهاء العنف ضد المرأة والفتيات، مازالت قائمة، وعلى وجه الخصوص حملة «الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» والتي تتخذ من «لون العالم برتقالياً» شعاراً لها.

وقد بدأت فعاليات الحملة في يوم 25 نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تستمر حتى 10 ديسمبر، وهو اليوم الدولي لحقوق الانسان وبهذه المناسبة قامت جامعة الدول العربية بانارة مبنى الجامعة العربية باللون البرتقالي لأول مرة في حدث تاريخي تضامناً مع الحملة مساء (السبت) الماضي.

