آراء

يبدو من التصريحات والرسائل الايجابية المتبادلة أن قمة الرياض الخليجية غداً ستنعقد في أجواء تسامحية، تصافحية، وتصالحية بعد أن أدرك الجميع أن الأحداث والتحديات الأمنية والسياسية الراهنة تحتم عليهم اعادة الحسابات بمنظور المصلحة والاستقرار والحفاظ على تماسك الكيان الخليجي في مواجهة العواصف المحيطة بالمنطقة. بوادر انفراج الأزمة الخليجية التي تلوح بالأفق هي بلا شك من ثمار الجهود الكويتية المبذولة في اطار دبلوماسية الوساطة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الخطوة الذكية والحكيمة الأهم التي حافظت على عدم قطع شعرة العلاقات الخليجية وفتحت المجال لتحرك جهود الوساطة الدبلوماسية هي سعي وحرص صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد على انعقاد أول قمة خليجية بعد نشوب الأزمة بأشهر قليلة، رغم ما صاحب ذلك من تصعيد سياسي بين أطراف الأزمة الخليجية، فانعقدت تلك القمة في الكويت في ديسمبر 2017 وأوصلت رسالة كويتية مفادها أن منظومة مجلس التعاون مصلحة استراتيجية مشتركة فوق كل الخلافات والتوترات العابرة.

بل حرصت الدبلوماسية الكويتية بحنكة على استمرار دورات كأس الخليج لكرة القدم لتكون الرياضة الخليجية نافذة تفتح المجال لتقريب القلوب والتواصل بروح رياضية.

وخلال الفترة الماضية استمرت الدبلوماسية الكويتية بتحركات هادئة ودقيقة تراعي وتتفهم مطالب ومواقف أطراف الأزمة الخليجية وتحاول التقريب بينها بدور محايد وايجابي، وأغلب الجهود والتحركات الكويتية كانت بعيدا عن الأضواء الاعلامية لأنها جهود مخلصة تتوخى المصلحة الخليجية الجماعية.

