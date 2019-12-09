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برلمان معطل والطلبة يختلفون

محمد المطني
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الإثنين 09 ديسمبر 2019

لا يمكن تفسير طول مدة عدم الاعلان عن التشكيل الحكومي الا بالحديث مباشرة عن تأثير هذا الفراغ على البرلمان، وتسببه بتعطيل وشل أعماله بانتظار وجود حكومة تشارك في الجلسات التي توقفت منذ استقالتها. الاستمرار في تطبيق هذا التعطيل وقبول شل البرلمان تحت حجة السوابق والاعراف أمر يجب مواجهته وانهاؤه، فلا يوجد نص دستوري واحد يدعم هذا الواقع السيء، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على مدة البرلمان وفعاليته وهو ما يجب حسمه بتحرك سياسي من البرلمان نفسه.
أما الحديث عما حصل في انتخابات طلبتنا في اميركا وتفاصيل الأحداث والتي مازالت مستمرة لغاية كتابة هذا المقال فهو حديث لا يخلو من حزن ورفض لبعض التفاصيل وفخر بديناميكية الحركة الطلابية ونشاطها، ولكنها الانتخابات والديموقراطية التي من الممكن أن تنحرف قليلاً ولكنها في النهاية تعود لصوابها اذا تم التعامل معها بديموقراطية أكبر. المرفوض هو الدعوة التي تصدرها بعض النواب لتبرير تمرير تعديلات قانونية قادمة على الانتخابات الطلابية تحت حجة تنظيمها. والتي ستدخلها عنوة تحت عباءة التصرف الحكومي وهو أمر مرفوض وتدخل سافر نطالب ابناءنا الطلبة بمختلف توجهاتهم بالتوحد ضده ورفضه من باب المبدأ.
أهم ما يجب أن نقوله للطلبة هو: عيشوا هذه التجربة بحلوها ومرها، واحذروا كل الحذر أن تفقدوا بعضكم البعض بسبب هذه الانتخابات، مرحلة الدراسة هي مرحلة رسم الشخصية التي ستبقى معك طول عمرك، فلا تحملها عبء خلافاتك مع ابناء وطنك، واجعلها مرحلة لبناء علاقاتك مع من يختلف عنك قبل المتفقين معك. تفاءلوا.


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