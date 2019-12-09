آراء

أخبرني كثير من المواطنين الذين يقومون باستخراج صورة طبق الأصل لوثائق القسائم السكنية، وأنا واحد منهم، وبعد اجراءات مطولة ومعقدة بين البلدية الرئيسة وبلديات المحافظات التي تتبع لها القسيمة المراد استخراج وثيقة لها، وأخيرا استقر الموضوع عند بنك الائتمان يعني بنك التسليف والادخار الرئيس ومنه الى بنك الائتمان الذي تتبع له القسيمة أيضا وفقا لعنوانها. وذهبت وبعد انتظار وصل دوري وقالت لي الموظفة راجع «كاونتر» تسديد الأقساط فقلت لها ليش أختي قالت عليك أقساط متأخرة فقلت مستحيل لأني متقاعد ويستقطع القرض الاسكاني مباشرة من الراتب الذي تحوله المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى البنك، وذهبت الى «كاونتر» تسديد الأقساط للتأكد فأعطيت الموظفة أوراقي وبطاقتي المدنية، وبعد ان دققت قالت فعلا عليك تأخير قسط واحد والقسط تم خصمه من راتبك وتحويله من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولكن لم يحول لنا ولم يخصم من قيمة القسط والجهاز أقصد النظام «السيستم» لا يمكنه اكمال معاملتك فقلت: ما الحل؟ قالت امامك خياران اما الانتظار حتى يستقطع القسط ويحول لنا فسألت: متى؟ قالت: لا أعلم.. يومان أو أسبوع، والخيار الآخر هو أن تدفع من حسابك الان قيمة القسط وبعد شهر ونصف أو شهرين نرجع لك هذا القسط التي ستدفعه الآن فقلت: لماذا شهر ونصف وشهرين؟ قالت: هذا اجراء.

وأنا اوجه سؤالا الى مدير عام بنك الائتمان: لماذا كل هذه التعقيدات التي يعانيها المواطن؟ ولماذا يتحمل المواطن القصور في اجراءاتكم او تعطيلا بالنظام «السيستم»؟. الكثير من المراجعين قاموا بدفع قيمة أقساطهم بالرغم من أنها مخصومة من رواتبهم، وذلك لاكمال معاملاتهم وسوف ينتظرون شهورا لاسترجاع مبالغهم أو ينتظرون رحمة وتفضل بنك الائتمان استقطاع القسط وبعدها يتم استكمال مبالغهم.

يا جماعة الخير.. في الدول المجاورة تتم اجراءات نفس هذه المعاملة عن طريق «الانترنت» دون الحاجة للمراجعة الا عند تسلم الوثيقة فقط وربعنا خلونا «نلولي» ونفتر من البلدية الى التسليف الى الاسكان وبعدها البلدية التابعة للمحافظة وانتظر خروج المهندسين للكشف على قسيمتك والعودة للبلدية والتسليف وبعد معاملة استغرقت شهورا طويلة من الانتظار يقولون لك عليك قسط متأخر وهو مستقطع وموجود عندهم ولكن لم يحول لهم، فما هو ذنب المواطن؟ والى متى المواطن يعاني ليس فقط في بنك الائتمان بل في كل وزارات الدولة ومؤسساتها من الترهل والاجراءات المعقدة واللامركزية؟ متى نصل الى ما وصلت اليه دول الجوار في انتهاء معاملاتنا ونحن في بيوتنا عن طريق الـ «أون لاين»؟ هل سيأتي ونرى هذا اليوم قبل أن نغادر هذه الدنيا.. الله أعلم؟

