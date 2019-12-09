آراء

ان الشريعة الاسلامية أكدت قبل كل القوانين والأنظمة المستحدثة على ارساء دعائم حقوق الانسان في وقت السلم وفي وقت الحرب على حد سواء. فلقد أعلنت الشريعة الاسلامية المكانة السامية للانسان في هذا الكون: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) (الإسراء/ 70). (واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون * الا ابليس أبى أن يكون مع الساجدين) (الحجر/ 28-31). وأرست الشريعة الاسلامية مبدأ المساواة بين البشر على أسس وطيدة. فالقرآن الكريم يقرر المبدأ العام: (ان أكرمكم عند الله أتقاكم) (الحجرات/ 13).

ويقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أيها الناس، ان ربكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ان أكرمكم عند الله اتقاكم، وليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضل الا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب». وكفلت الشريعة الاسلامية مبدأ المساواة أمام القانون: (ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (النساء/ 58). (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) (المائدة/ 8). ويكفل الاسلام الحرية الدينية، فلكل انسان الحرية في اختيار العقيدة التي يؤمن بها: (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (البقرة/ 256).

وقد أعلنت الشريعة الاسلامية حرية الفكر، ودعت الانسان الى التأمل الدائب واعمال العقل الذي يقود الانسان الى الهداية والى الطريق القويم: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) (الحج/ 46). نعم، ان الاسلام هو المحضن الأول لرعاية حقوق الانسان منذ خلق الله الخلق وجعلهم خلفاء له في الأرض، لذا فالخالق خلق خليفته وأنزل معهم الكتاب ليقوموا بالقسط، فرعاهم ووضع قانونا ودستورا يحكم بينهم ويبين حدود معاملتهم مع أنفسهم ومع غيرهم ذكورا كانوا أم اناثا، صغارا أم كبارا.

