آراء

الهند كما في الاساطير المذكورة عنها تبقى بلاد العجائب، حيث تجد بها مالا تجده في بلاد العالم أجمع. وكما روي بأن آدم عليه السلام عندما خرج من الجنة وهبط على الارض يقال بأن المكان الذي هبط عليه هو الهند على رواية ابن عباس.

وقصة الهند والخليج العربي عامة والكويت خاصة تمتد الى عمق التاريخ فمنذ أكثر من قرن كان الكويتيون البحارة يذهبون اليها بالسفر بحرا عبر سفنهم الشراعية (البوم)، ولبعد المسافة تنتابهم محن السفر ومخاطره من أعاصير وامواج عالية قد تجعلهم بقايا قصة كفاح رجال عاشوا على الارض الطيبة..

وبعد ظهور النفط بدأت سنين الرخاء - ولله الحمد والمنة - وتغيرت خارطة السفر بالنسبة للكويتيين فأصبحت أوروبا وأميركا من الوجهات السياحية المطلوبة.

وسأتكلم بمقالي عن ولاية كيرلا التي تقع بالجنوب الغربي لجمهورية الهند المقابلة لسلطنة عمان، فهي استوائية المناخ وبها جبال وأعلى قمة جبل بالولاية تبلغ 2150 مترا، وشعبها طيب ومحب لأهل الخليج وبها الكثير من المسلمين.

وبدأت زيارتي للهند بـ (كوتشين) عاصمة ولاية كيرلا وبها المطار، فهي تمتاز بالاسواق التجارية والمولات وفعلا تستحق التسوق والزيارة.

وبعدها لك الخيار بأن تذهب الى (مونار) وهي منطقة جبلية وطرقها وعرة، باردة بالصيف ومطيرة وبها غابات وبحيرات وانهار وشلالات ومزارع للشاي التي تستحق الزيارة لرؤية كيفية زراعة الشاي وقطفه والمراحل التي يتم بها تصنيع الشاي الى أن يتم تغليفه للتصدير التجاري، وبها اسواق صغيرة ومحال ودكاكين تذكرني بأسواق المباركية القديمة (قبل التحديث)، وللأمانة منتجعاتها جميلة وفخمة جدا.

وبعدها تذهب لزيارة (تيكادي) وهي منطقة معتدلة الجو وطقسها جميل، وبها غابات عذراء لم تعبث بها يد البشر، فتذهب الى السفاري بالغابات لرؤية الذئاب والجواميس البرية والغزلان، هذا من جانب ومن جانب آخر بالمدينة توجد أماكن لعروض مثل السيرك والساحر وعروض الفنون القتالية الخاصة بأهل كيرلا فعلا جميلة وتستحق المشاهدة.

وأخيرا وليس آخر وهذا ضمن جولتنا السياحية الذهاب لمنطقة (كوماراكوم) وهي منطقة تطل على بحيرة كبيرة وجميلة لعشاق الطبيعة والهدوء، حيث سكنا في منتجع اكثر من رائع، وبه انهار تقطعه طولا وعرضا مثل منطقة (بروج) في بلجيكا، ويستقبلونك بابتسامة جميلة ثم يقدمون لك ثمرة جوز الهند ذات الشراب البارد.

ومن الانشطة هناك صيد السمك الذي له معنى ساحر، حيث ان السنارة صناعة محلية وهي عبارة عن غصن (سعفة) من شجرة جوز الهند ويعلق برأسها الخيط وبنهايته ( الميدار).

وفي الليل يعملون عروضا فلكلورية هندية من تراثهم، وفي النهار توجد من ضمن الانشطة الجميلة والمجانية المشاركة بصناعة الفخاريات، وكذلك بسف الخوص وعمل اشكال تذكارية منه. ومن اجمل اللحظات هي استئجار يخت بسعر زهيد للابحار في البحيرة، وقد تكون هذه من اللحظات الجميلة في حياتك حيث تكون لوحدك ويقوم الطاقم على خدمتك فتعيش معيشة السلاطين.

ومن ثم يقوم اليخت بزيارة جزيرة على الطريق بها سوق السمك لشراء الاسماك والربيان ليطبخها لك الشيف الموجود ضمن الطاقم باليخت، وفي الحقيقة ولا أروع من المطبخ الهندي.

باختصار الهند دولة تستوجب الزيارة وأخص بالذكر كيرلا لما لها من تنوع ثقافي ونظافة وجمال الطبيعة وجمال قلوب أهلها الذين لم تفارقهم ابتسامتهم اينما وجدوا..

ودمتم بحفظ الله.

? نكشة:

تقول الحكمة الهندية:

من أراد النجاح في هذا العالم عليه أن يتغلب على أسس الفقر الستة (النوم - التراخي - الخوف - الغضب - الكسل - المماطلة).

