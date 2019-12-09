دوليه

حقق برشلونة حامل اللقب مع نجمه اللامع ليونيل ميسي فوزه الرابع تواليا اول من امس في المرحلة 16 من الدوري الاسباني على مايوركا 5-2، قبل جولتين من القمة المنتظرة في 18 الحالي والتي ستواجه بها برشلونة مع شريكه في الصدارة ريال مدريد.

وبعد ساعات من فوز ريال على ضيفه اسبانيول وصيف القاع 2-0 في العاصمة، تخطى برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين ضيفه ريال مايوركا المهدد بالهبوط بسهولة في كاتالونيا. ورفع قطبا الليغا رصيدهما الى 34 نقطة، علما بانهما لعبا مباراة اقل بسبب تأجيل الكلاسيكو نتيجة الاحتجاجات الاخيرة في اقليم كاتالونيا.

على ملعب «كامب نو»، خاض برشلونة المواجهة بعد فوزه على اتلتيكو 1-0 بهدف الارجنتيني ليونيل ميسي المنتشي لحصوله الاثنين على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم للمرة السادسة (رقم قياسي).وحقق ميسي الثلاثية الرقم 35 في الدوري الاسباني، لينفرد بالرقم القياسي متخطيا غريمه السابق في ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو. واجرى مدربه ارنستو فالفيردي تغييرا وحيدا على التشكيلة التي واجهت أتلتيكو، فعاد سيرجيو بوسكيتس الى مركز الارتكاز بعد انتهاء ايقافه، فيما غاب البرازيلي آرثر بسبب الإصابة.

ومن هجمة مرتدة وتمريرة طويلة من الحارس مارك-اندريه تير-شتيغن، انطلق المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان بسرعة من منتصف الملعب، فانفرد بالحارس وعندما اقترب منه لعبها فوقه ساقطة ذكية مفتتحا التسجيل لبرشلونة (7)، وهي التمريرة الحاسمة الثانية للحارس الالماني هذا الموسم.واحتفل ميسي بكرته الذهبية بافضل طريقة عندما أطلق تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة سكنت المقص الايسر لمرمى مايوركا (17).

كن مايوركا صدم المضيف بتقليصه الفارق بتسديدة من الكرواتي أنتي بوديميرـ ارتدت من قدم المدافع الفرنسي كليمان لانغليه داخل شباك برشلونة (35). واصل ميسي ابداعه من خارج المنطقة مسددا كرة لولبية جميلة في الزاوية اليسرى (41).انتقل الدور بعدها الى صديقه سواريز الذي استلم من الهولندي فرنكي دي يونغ بعد فنية جميلة، فلعبها وظهره الى المرمى بكعبه رائعة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى مانولو رينا (43).

وشرح سواريز طريقة تسجيله الهدف الاستعراضي «لم تكن الزاوية واضحة وكان هذا الحل الاخير ان اسدد بالكعب كي تدخل الكرة. بحثت عن التسجيل وكان من الصعب ان امررها».وبعد انفراد لغريزمان صده الحارس (52)، خرج تير-شتيغن بشكل خاطىء مسيئا تقدير عرضية تابعها بوديمير برأسه من مسافة قريبة في المرمى الخالي (64)، مقلصا الفارق الى 2-4.لكن ميسي أعلن عن ثاني ثلاثية «هاتريك» هذا الموسم باضافته الخامس بتسديدة قوية من قلب المنطقة بعد تمريرة سواريز (83).

وفاز فالنسيا للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات على ارض ليفانتي الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين 4-2، ليتساوى في المركز الرابع مع ثلاثة اندية هي ريال سوسييداد، أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد.

