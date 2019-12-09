دوليه

ألحق لاتسيو الخسارة الأولى هذا الموسم بيوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الثمانية الأخيرة عندما تغلب عليه 3-1 أول من أمس على الملعب الأولمبي في روما في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

وقلب لاتسيو الطاولة على فريق السيدة العجوز حيث حول تخلفه بهدف للبرتغالي كريستيانو رونالدو (23)، إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي لويز فيليبي (45+1) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (74) والاكوادوري فيليبي كايسيدو (90+5).وحرم لاتسيو ضيفه من استعادة الصدارة واستغلال هدية جاره روما الذي أسقط إنتر في فخ التعادل السلبي الجمعة في افتتاح المرحلة وحقق فوزه السابع على التوالي مشددا الخناق على ثنائي الصدارة حيث عزز موقعه في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط خلف يوفنتوس الثاني وخمس خلف إنتر المتصدر.وكان يوفنتوس الطرف الافضل في بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل عبر نجمه الارجنتيني باولو ديبالا من ركلة ركنية مباشرة ابعدها الحارس الألباني توماس ستراكوشا من باب المرمى (10).ونجح رونالدو في منح التقدم ليوفنتوس بعد لعبة مشتركة مع الاوروغوياني رودريغو بنتانكور الذي مررها له عرضية أمام المرمى فتابعها الدولي البرتغالي بسهولة (25). ونجح لاتسيو في إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما ارتقى المدافع فيليبي لويز لكرة عرضية لمواطنه لويس البرتو وتابعها بين المدافعين ليوناردو بونوتشي والهولندي ماتياس دي ليخت من مسافة قريبة داخل المرمى. وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة بطرد مدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو عندما عرقل المهاجم مانويل لاتساري عندما كان في طريقه الى التوغل داخل المنطقة (69) حيث أشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء في الوهلة الاولى قبل ان يلجأ لتقنية المساعدة بالفيديو ليقرر طرد المدافع الكولومبي. واستغل لاتسيو النقص العددي بسرعة لتقدم عبر ميلينكوفيتش-سافيتش الذي استغل كرة طويلة من لويس ألبرتو خلف الدفاع فهيأها لنفسه بيمناه ولعبها بيسراه على يسار الحارس الدولي البولندي فويتشيخ تشيشني (75). ووجه لاتسيو الضربة القاضية للسيدة العجوز بتسجيله الهدف الثالث عبر البديل كايسيدو من أول لمسة بعد أربع دقائق من دخوله مكان ميلينكوفيتش-سافيتس مستغلا كرة مرتدة من تشيشني اثر تسديدة للاتساري اثر هجمة مرتدة (90+5). وواصل أتالانتا، ثالث الموسم الماضي، صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب بصعوبة على ضيفه هيلاس فيرونا 3-2.وكان هيلاس فيرونا البادئ بالتسجيل عبر صامويل دي كارميني في الدقيقة 23، لكن أتالانتا نجح في إدراك التعادل قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول وواصل نابولي، وصيف بطل الموسمي الأخيرين، نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أودينيزي 1-1.

