دوليه

قلب «ثلاثي الرعب» الهجومي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والارجنتيني ماورو إيكاردي الطاولة على مضيفه مونبلييه المنقوص عدديا، وحول في سبع دقائق تأخر باريس سان جرمان المتصدر بهدف إلى فوز 3-1 أول من امس، ضمن اطار المرحلة 17 من الدوري الفرنسي. وافتتح مونبلييه التسجيل بالنيران الصديقة بعدما حول الارجنتيني لياندرو باريديس الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (41)، قبل ان يطرد له الحكم البرتغالي بدرو منديش (72)، ليعود سان جرمان يسجل ثلاثيته عبر نيمار (74) ومبابي (76) وإيكاردي (81). وكسر سان جرمان النحس الذي يلاحقه في عقر دار مونبلييه على ملعب «دو لا موسون» حيث لم يفز منذ عام 2015، ليحقق فوزه الـ 13 هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 39 نقطة. ودفع مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل بتشكيلة هجومية فاشرك الثنائي مبابي ونيمار اساسيين للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراة نانت 2-0 في منتصف الاسبوع حيث تقاسما الهدفين، إلى جانب إيكاردي المعار من إنتر الإيطالي، فيما أبقى مواطن الاخير أنخل دي ماريا على دكة البدلاء. وعلق توخل على فوز فريقه بالقول «انا سعيد جدا من هذا الفوز المستحق، خصوصا اننا لم نفز في مونبلييه منذ نحو أربعة أو خمسة أعوام. أنا سعيد جدا من الطريقة».وتابع «لقد كان من الصعب السيطرة على المباراة، ارضية الملعب كانت صعبة والاجواء مميزة. لعب مونبلييه بقوة، ولم يكن من السهل خلق الفرص في بداية المباراة، ولكننا ردينا بشكل جيد مع صفات وعقلية جيدة».