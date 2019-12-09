دوليه

دان مانشستر سيتي «حركات عنصرية» قام بها أحد مشجعيه، بحسب ما أظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل، ضد لاعبي الغريم مان يونايتد خلال «دربي» المدينة ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز أول من امس. واستضاف سيتي غريمه التاريخي ضمن المرحلة السادسة عشرة أول من أمس، في مباراة انتهت بفوز الضيوف 2-1، في نتيجة أبقت سيتي بطل الدوري في الموسمين الماضيين، ثالثا برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول الفائز على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة. وتوقفت مباراة قطبي المدينة الشمالية لبعض الوقت في الشوط الثاني، عندما تقدم لاعب يونايتد البرازيلي فريد لتنفيذ ركلة ركنية، لكنه تعرض لمقذوفات من المدرجات حيث تواجد مشجعو سيتي، أصابه بعضها بشكل مباشر في ظهره. وأظهرت أشرطة متداولة عبر مواقع التواصل، أحد المشجعين وهو يقوم بحركات القردة تجاه اللاعب الأسود البشرة.وأكد سيتي في بيان أنه «على اطلاع على شريط مصور يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشجع يقوم بحركات عنصرية خلال الشوط الثاني من المباراة ضد مان يونايتد».