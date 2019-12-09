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أقيمت أول من أمس السبت الجولة الثانية من بطولة الكويت للموتوكروس للموسم الرياضي 2019-2020 التي ينظمها النادي الدولي الكويت للسيارات (KT) بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات.

وشهدت الجولة منافسات 3 فئات، هي: الكلوب مان، وإم إكس 1، وإم إكس 2 وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة خليجية.

وأسفرت نتائج المنافسات عن تتويج الإماراتي أحمد النعيمي بالمركز الأول في فئة الكلوب مان، وجاء الكويتي عبدالله اللنقاوي ثانياً، والبحريني مشعل خلف في المركز الثالث.

وفي فئة إم إكس 1 جاء البحريني حسن نور الدين في المركز الأول، والكويتي خالد البحر ثانياً والإماراتي علي عاشور ثالثاً. أما في فئة إم إكس 2 فكانت المراكز الثلاثة الأولى للكويت حيث أحرز محمد جعفر المركز الأول، وعبدالله الشطي في المركز الثاني، وعبداللطيف الخنة المركز الثالث.

وبعد نهاية السباقات قام نائب رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية ناصر بهبهاني بتتويج الفائزين، وشاركه رئيس أنشطة الدراجات الآلية في النادي الدولي الكويتي حمد السيف وممثل الديوان الأميري في حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات حسين بهبهاني.

وتتكون بطولة الكويت للموتوكروس من 5 جولات من ضمنها جولة عالمية بمشاركة متسابقين من جميع أنحاء العالم، وأقيمت الجولة الأولى يوم 15 نوفمبر الماضي، فيما تقام الجولة الثالثة في 4 يناير من العام المقبل، أما الرابعة وهي الجولة العالمية فتقام يومي 21 و22 فبراير تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير، فيما تقام الجولة الأخيرة من البطولة يوم 14 مارس المقبل.

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية ناصر بهبهاني بالأجواء الرائعة التي شهدتها الجولة الثانية من بطولة الكويت للموتوكروس للموسم الرياضي 2019-2020 التي نظمها النادي الدولي الكويت للسيارات (KT) بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات. وقال بهبهاني الذي توج الفائزين بالفئات الثلاثة إن المنافسة المثيرة التي شهدها السباق أمتعت الحضور خصوصاً أن هذه الجولة شهدت مشاركة عدد كبير من المتسابقين الخليجيين.?

وأضاف بهبهاني ان النادي الكويتي الدولي حريص كل الحرص على دعم مثل هذه الفعاليات التي تهم الشباب الكويتي والخليجي، متمنياً أن تشهد الجولتين المقبلتين من السباق مشاركة المزيد من المتسابقين.

وأعرب عن سعادته الكبيرة لحضوره ومشاركة المتسابقين الشباب في هذا الحدث، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة لمسؤولي مدينة الكويت لرياضة المحركات في استضافة هذه الفعاليات.

وبدوره أكد حمد السيف أن الجولة الثانية من البطولة كانت ناجحة بجميع المقاييس وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً ومشاركة عدد من المتسابقين الخليجيين بالإضافة إلى السائقين المحليين، مشيراً إلى أن البطولة أقيمت وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للدراجات الآلية (FIM) وبمشاركة منظمين دوليين معتمدين لدى الاتحاد الدولي.

وأضاف السيف: «حرصنا كل الحرص على تطبيق جميع وسائل الأمن والسلامة على المتسابقين والحلبة، فهذا الأمر من الأساسيات التي نحرص عليها من أجل المحافظة على سلامة المتسابقين»، مؤكداً الحلبة التي احتضنت السباق تعتبر واحدة من أفضل الحلبات العالمية للموتوكروس.

وتوجه السيف بالشكر إلى مسؤولي مدينة الكويت لرياضة المحركات على الجهود المبذولة لإنجاح كل السباقات التي تحتضنها حلبات المدينة، مثمناً في الوقت ذاته الدور الكبير للديوان الأميري وحرصه على تشييد هذه المدينة التي تضم حلبات على أعلى المستوى لجميع أنواع السباقات الخاصة بالسيارات والدراجات الآلية.

كما أعرب السيف عن شكره للنادي الدولي الكويتي على احتضانه هذه البطولة، مقدراً الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لرياضة السيارات والدراجات الآلية.

