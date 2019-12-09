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توجت البحرين بلقبها الخليجي الأول بعد فوزها على السعودية 1-0 أمس في نهائي بطولة «خليجي 24» الذي جمعهما على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل بحضور أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسجل محمد الرميحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.

وتذوقت البحرين المجد الخليجي لأول مرة وحققت الحلم الذي طال انتظاره في النهائي الأول الذي تخوضه منذ اعتماد نظام المجموعتين في «خليجي 17» بالدوحة عام 2004. وتأهل المنتخب البحريني الى المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي (5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي)، فيما بلغت السعودية النهائي بعد فوزها على قطر المضيفة بهدف دون رد.

وردت البحرين الاعتبار من السعودية التي كانت هزمتها في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بنتيجة 2-0، علماً بأن المنتخب السعودي احتل المركز الاول للمجموعة فيما حلت البحرين ثانية بفارق الأهداف عن عمان الثالثة، وجاءت الكويت في المركز الرابع.

وكعادته أجرى البرتغالي هيليو سوزا مدرب البحرين تغييراً شاملاً على التشكيلة التي خاضت مباراة الدور نصف النهائي أمام العراق، وبدأ اللقاء بـ 11 لاعباً مختلفاً، هم: سيد محمد جعفر في حراسة المرمى، وسيد مهدي باقر وأحمد نبيل وسيد رضا عيسى وراشد الحوطي في الدفاع، وعلي حرم وجاسم الشيخ وعلي مدن ومهدي حميدان وكميل الأسود في الوسط، ومحمد الرميحي وحيداً في المقدمة.

في المقابل أشرك الفرنسي هيرفي رينار تشكيلة ضمت: فواز القرني في حراسة المرمى، وياسر الشهراني ومحمد خبراني وزياد الصدفي وسلطان الغنام في الدفاع، وعبدالله عطيف وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج وسالم الدوسري في خط الوسط، مع ثنائي المقدمة عبدالله الحمدان وفراس البريكان.

وبدأ المنتخب السعودي الشوط الأول بقوة باحثا عن هدف مبكر، وكاد سالم الدوسري يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عندما سدد كرة قوية ردتها عارضة الحارس البحريني. وظهر الدوسري مجدداً عندما حصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من البحريني جاسم الشيخ، لكن سلمان الفرج فشل في ترجمة الركلة إلى هدف وسددها قوية لامست العارضة وأكلمت طريقها خارج الملعب (12). وتدريجياً بدأ المنتخب البحريني يدخل أجواء المباراة ويبادل نظيره السعودي الهجمات، لكن المباراة ظلت سلبية حتى نهاية الشوط الأول.

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 69 عندما مرر مهدي حميدان كرة عرضية تابعها حولها الرميحي إلى مرمى الحارس فواز القرني مسجلاً هدف السبق.

وحاول المنتخب السعودي تعديل النتيجة ورمى بثقله في الهجوم خصوصاً في الدقائق الأخيرة لكن الدفاع والحارس البحريني حافظوا على تقدمهم ليمنحوا بلادهم فوزاً تاريخياً.

