دوليه

لا أحد ينكر الجهود التي بذلها لاعبو المنتخب الوطني أثناء مشاركته في «خليجى 24» إذ كانوا يسعون من اجل تحقيق النتائج الايجابية التي ترضي طموحات الشارع الرياضي وندرك تماما ان هناك عوامل عدة تحول دون نجاح الازرق في العودة الى منصات التتويج واحراز البطولات وتبقي القفزات في النتائج مجرد حالة وقتية سرعان ما يهوي الفريق من القمة الى القاع.

وهذا الامر يجعل عشاق الازرق ان يسيطر عليهم الغضب والحزن بما ان الجماهير الرياضية تمني النفس بأن ترى فريقها في القمة وتفرح بانتصاراته أسوة بما تعيشه الدول الخليجية الاخرى.

ويعد جمهور الازرق دائما ملح البطولات وهذا ما بدا في «خليجى 24» بمساندتهم المنتخب وقطع المسافات من أجل المؤازرة وتشجيع اللاعبين ولاشك انهم كانوا يأملون ان ينجح الازرق بالفوز باللقب الذي طال غيابه عنهم وجاءت النتيجة التي خرج بها الازرق امام السعودي 3-1 كأنها نقطة الانطلاقة نحو المنافسة على اللقب ولكن لم تدم الفرحة ليخسر المباراتين امام عمان والبحرين ويودع البطولة.

وهذه النتائج خلقت حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي وابدت الجماهير الرياضية غضبها منها وبالذات التي كانت متواجدة في الدوحة حيث تعمد البعض الاساءة الى بعض اللاعبين.

ولقد كان الحارس حميد القلاف الاكثر تعرضا للهجوم من قبل الجمهور، رغم انه التمس لهم العذر ورد عليهم بأدب، ولكن ما ناله القلاف من ألفاظ بذيئة وهتافات بعيدة عن الاخلاق الرياضية ليس لها اى داع. فهناك فئة من الجماهير يبدو ان التعصب مازال يطغى عليهم فمن غير المنطق ان صيحات الاستهجان التى نسمعها في ملاعبنا نفسها يتكرر في ملاعب الدوحة، بالرغم من ان حميد القلاف لم يدخر أي جهد وعطاء من اجل الذود عن مرماه ومثلما تلقت شباكه اهدافا عديدة ولكن علينا ان نكون اكثر واقعية وننظر الى خطوط الفريق الاخرى والاخطاء التي وقع بها سواء لاعبي الوسط او خط الدفاع قبل ان نحاسب القلاف على الاهداف التى سكنت مرماه.

واستطاع القلاف ان ينقذ المرمى من عدة اهداف وكرات صعبة و«رقع» بما فيه الكفاية للمدافعين. وعموما يبقى الحارس الاكثر عرضة للانتقادات، دون ان يكون هناك انصاف ممن يوجه النقد له، فالقلاف عمل الكثير وتحمل الضغوط ولا يمكن ان ترمى عليه المسؤولية بمفرده، فحميد القلاف مجرد حارس مرمى سعى بكل ما يملك من قدرات وخبرة ان يقلل من عدد الاهداف وربما يكون ما قدمه اكثر من اي لاعب آخر.

