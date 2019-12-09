دوليه

أشاد أمين سر نادي الدراجات الهوائية عبدالله الشمري بفوز منتخب الكويت بسبع ميداليات متنوعة في البطولة العربية للعبة التي اختتمت اخيرا في مصر، معتبرا انه انجاز كبير للدراجين والدراجات الكويتيين.

وقال الشمري في تصريح صحافي امس بمناسبة عودة الفريق الى البلاد قادما من مدينة الاسكندرية ان منتخب الكويت للرجال حقق ثلاث ميداليات منها ذهبية للدراج جعفر العلي وبرونزية لخالد الخليفة في سباق ضد الساعة للفردي فيما حقق المنتخب ميدالية فضية في فئة الفرق لنفس السباق. وذكر ان اللاعبات الكويتيات حققن بدورهن اربع ميداليات بواقع فضية واحدة للاعبة لطيفة الياسين في فئة سباق ضد الساعة فردي وثلاث برونزيات للاعبة نورة العميري في الفردي ايضا وفريقي سباقي الطريق العام وضد الساعة. واضاف ان البطولة التي شهدت مشاركة 11 دولة عربية اتسمت بالقوة والتنافس لاسيما بين منتخبات مصر والجزائر والامارات والسعودية اضافة الى الكويت معتبرا ان هذا الفوز الكبير بداية مميزة للنادي الذي تم تشكيل مجلسه في مايو الماضي.

