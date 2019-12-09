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أطلقت الصين إلى الفضاء قمراً صناعياً بصرياً جديداً للاستشعار عن بعد، من مركز «تاييوان» بمقاطعة شانشي، شمالي البلاد. وجاء إطلاق القمر الصناعي «جيلين-1 قاوفن 02بي»، الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي «جيلين-1»، بواسطة صاروخ «كوايتشو-1إيه» (كيه.زد-1إيه)، ودخل القمر المدار المخطط له بنجاح. وطُور القمر الصناعي بشكل مستقل من قبل شركة «تشانج جوانج» المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويتمتع بخصائص عالية الدقة، واسعة النطاق، وقدرة على نقل البيانات بسرعة عالية، بحسب الوكالة. وسيشكل القمر الصناعي شبكة مع 14 قمراً صناعياً من طراز «جيلين-1» أطلقت في السابق، ما يوفر بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة. وفقاً لما أوردته «وكالة شينخوا» و«كيه.زد-1إيه» عبارة عن صاروخ حامل منخفض التكلفة يعمل بالوقود الصلب عالي الدقة ويحتاج الى فترة تجهيز قصيرة، وطورته شركة تابعة للشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء، ويستخدم هذا الصاروخ بشكل أساسي لإطلاق أقمار صناعية ذات مدارات منخفضة.