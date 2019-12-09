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اختارت مجلة الآثار الاميركية archaeology magazine مقبرة «خوي» المشرف على القصر الملكي في اواخر عصر الاسرة الفرعونية الخامسة، والمكتشفة في جبانة سقارة الاثرية في ابريل الماضي، كاحدى اهم 10 اكتشافات اثرية للعام الحالي هي الاكثر جذبا للانظار، اضافة الى وضع صورة المقبرة بحوائطها الملونة على غلاف المجلة لنسختي يناير وفبراير المقبلين. وقال د. محمد مجاهد رئيس البعثة المصرية التي كشفت عن هذه المقبرة، انه عثر بجدارها الشمالي على مدخل البناء السفلي لها، والذي يحاكي تصميمه اهرامات الاسرة الخامسة، وهو التصميم الذي كشف عنه لاول مرة داخل مقابر لافراد، وليس ملوك تلك الفترة. واضاف ان احد اسباب اختيار الكشف عن المقبرة ضمن اهم 10 اكتشافات اثرية على مستوى العالم، انها تتميز بنقوشها والوانها التي تحتفظ بحالتها الاصلية ورونقها وجمالها، كما ان التصميم المعماري للمقبرة مهم جدا، لانه يحاكي تصميم اهرامات الملوك، اضافة الى ان جسد صاحب المقبرة خضع لعملية التحنيط التي كانت فقط حكراً عليهم.