الاخيرة

انتقلت المسنتان الصديقتان البريطانيتان أوليف وودوارد، وكاثلين سافيل «89 عاماً» للحياة معاً داخل دار رعاية خاصة في مانسفيلد، نوتنجهام شاير في المملكة المتحدة، لحاجتهما إلى متابعة طبية خاصة، لتقدمهما في السن. بدأت صداقتهما النادرة قبل 80 عاماً، عندما التقتا في مدرسة «رافينهيد» في نوتنغهام عام 1939، وحافظتا على علاقتهما الوطيدة بعد زواج كل واحدة منهما، إذ حرصتا على استئجار منزلين متجاورين، عاشتا فيه طيلة حياتهما. أنجبت أوليف ابنتين، ولم ترزق سافيل بأبناء، فتقاستما تربية البنتين معاً، وبعدها تطوعتا بمهمة الاعتناء بالأحفاد، وأبناء الأحفاد. وبعد وفاة زوج سافيل، وتجاوزها السبعين من العمر، انتقلت لدار رعاية خاصة، حرصت خلالها على قضاء عطلات نهاية الأسبوع مع صديقة العمر، حتى انتهى بهما المطاف قبل عدة أسابيع إلى الانتقال لمنزل رعاية جديد بصحبة بعضهما. وبحسب «نيويورك بوست»، فإن الضحك، والمودة، والاستماع الجيد للآخر هو سر صداقتهما المعمرة.