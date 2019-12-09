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بعد أن اشتعلت مدن البلاد بحادث اغتصابها، توفيت الشابة البالغة من العمر 23 عاما، بعد أن أحرقتها مجموعة من الرجال بينهم المتهم بالاعتداء عليها، في أحد مستشفيات نيودلهي، وهو ما دفع زعماء المعارضة للاحتجاج واتهام الحزب الحاكم بالفشل في التصدي لجرائم العنف ضد المرأة.

في التفاصيل، أعلن عن وفاة الشابة بعد أن قالت الشرطة إن المرأة كانت في الطريق للحاق بقطار في منطقة أوناو بولاية أوتار براديش الشمالية لحضور جلسة استماع في قضية اغتصابها بالمحكمة عندما أُلقي عليها الكيروسين ثم أحرقت، الخميس الماضي.

ونُقلت الضحية جوا إلى دلهي للعلاج في وقت لاحق من ذلك اليوم. ويمثل الهجوم ثاني قضية عنف كبيرة تستهدف النساء في الأسبوعين الماضيين وأثار غضبا شعبيا في الهند.

بدوره، صرح د. شالابه كومار، رئيس قسم الحروق والتجميل في مستشفى سافدارجونج بنيودلهي، بأنها توفيت، الجمعة، بعد إصابتها بسكتة قلبية. وأضاف: «كانت مصابة بحروق بنسبة 95 في المئة» وأشار إلى أن قصبتها الهوائية احترقت، وكانت «الأبخرة السامة والساخنة» تملأ رئتيها.

فيما كشفت وثائق الشرطة أن المرأة قدمت بلاغا لشرطة أوناو في مارس تقول فيه إنها وقعت ضحية لجريمة اغتصاب تحت تهديد السلاح في 12 ديسمبر 2018. وذكرت الضحية في بلاغها اسم شخصين.

وقال ضابط الشرطة إس. كيه. بهاجات في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، إن المشتبه به في جريمة الاغتصاب سُجن في وقت لاحق، قبل إطلاق سراحه بكفالة الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن بلاغ المرأة للشرطة أن خمسة رجال قاموا بضرب وطعن وإحراق الضحية، الخميس.

وأفادت قناة «آج تاج» التلفزيونية أن الضحية سارت والنار تشتعل فيها لمسافة كيلومتر تقريبا لطلب المساعدة قبل أن تتصل بالشرطة بنفسها في نهاية الأمر.

كما أعلن فيكرانت فير، مراقب الشرطة في أوناو، أنه ألقي القبض على المتهمين الخمسة وصدر قرار باحتجازهم 14 يوما قيد التحقيق.

