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حلت أول من أمس الذكرى الثامنة والسبعون للهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر الأميركي عام 1941، والذي تسبب بمقتل أكثر من 2400 أمريكي، وتم دفن رفات لورين برونر، أحد الناجين في سفينته «يو إس إس أريزونا» التي غرقت خلال القصف. والذي أعرب في السنوات الماضية عن رغبته في أن يدفن إلى جانب زملائه البحارة الذين لقوا حتفهم في الهجوم. وتوفي برونر الذي كان من بين آخر البحارة الذين أُنقذوا من سفينة «أريزونا» التي اشتعلت وغرقت عقب الهجوم الياباني، في سبتمبر عن عمر 98 عاماً. وقد أعلن برونر عن قراره القاضي بوضع جرة تحوي رفاته المحترق داخل السفينة الغارقة خلال مؤتمر صحافي عام 2014. ونقلت صحيفة «ستارز آند سترايبس» عنه قوله: «لقد درست هذا القرار لفترة طويلة. لقد دفن جميع أفراد عائلتي وأصدقائي في أماكن ومقابر مختلفة. وبعد مرور حوالي 5 سنوات لم يعد أحد يهتم لأمرهم. آمل أن يستمر الكثيرون في التوافد إلى أريزونا. سأكون سعيداً برؤيتهم».

