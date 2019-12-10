مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل أن عدد المشاريع المدرجة والمعتمدة في الخطتين الخمسيتين 2010/2015 – 2015/2020 قد بلغ 6120 مشروعاً، باعتمادات مالية قيمتها 44.5 مليار دينار، مبينة أن اجمالي الصرف الفعلي بلغ 28.3 ملياراً، تمثل 63.6% من اجمالي الاعتمادات المالية وذلك خلال 10 سنوات امتدت من العام المالي 2010/2011 وحتى الشهور المنتهية حتى الآن من السنة المالية 2019/2020.وفي رد منها بشأن المشروعات المستمرة والمتعثرة والتي ألغيت في العام المالي 2019/2020 أفادت بأن هناك 15 مشروعاً متقدماً، و55 مشروعاً متوافقاً، فيما يوجد 65 مشروعا متأخراً، مضيفة أن العام المالي 2018/2019 شهد تقدم 6 مشروعات و51 مشروعاً متوافقة، و75 مشروعاً متأخرة، ليصبح اجمالي عدد المشروعات المتأخرة خلال العامين الماليين 2018/2019 - 2019/2020، 140 مشروعاً من اجمالي عدد المشروعات المدرجة في العامين المذكورين والبالغة 267 مشروعاً، بنسبة 52.4% للمشروعات المتأخرة. ولفتت الى أن عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العامين الماليين 2018/2019-2019/2020 قد بلغ 14 مشروعا من بينها شبكة الأمان الاجتماعي، ووضع وتنفيذ الخطة الوطنية لاستمرارية الأعمال وادارة الكوارث، والشبكة الضوئية الكبرى، وجسر الشيخ جابر الأحمد، ومشروع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ودعم تطوير الملكية العقارية، ودعم مبادرات الشباب الكويتي، والتحول الى وزارة الكترونية، ومركز الكويت للأعمال. في السياق ذاته أوضحت العقيل في ردها على سؤال برلماني حول الدراسات الخاصة التي أعدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومواجهة الهدر في الانفاق منذ 2017 حتى الآن بالقول أن الأمانة تتابع أوجه الانفاق على مشروعات التنمية في الخطط السنوية، وهي مشروعات وضعت في ضوء معايير أكثر صرامة وجدية في اختيار المشروعات التنموية ذات العوائد التنموية العالية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، والتي يكون لها دراسة جدوى وعائد استثماري ومخرجات واضحة، مع خلق فرص عمل وطنية مع للقطاع الخاص.

ولفتت الى أن وزارة المالية هي المختصة بتوفير الميزانيات لجميع الجهات الحكومية وأن مشروعات الخطة جزء من تلك الاعتمادات، وأضافت أن جهاز متابعة الأداء الحكومي يتابع كل العقود التي تبرمها الجهات الحكومية، مشيرة الى أن جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة يستهدفان تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة والرقابة على تنفيذ الميزانية ايراداً ومصروفاً، بالاضافة الى مراقبة الجهات الحكومية ورصد أي خلل فيها، سواء أكان مالياً أو غير مالياً.

وفي رد منها على الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ثبت أن بها هدراً مالياً في الانفاق عن السنوات الأربع الماضية، أوضحت أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تختص بمتابعة خطط التنمية والانفاق عليها وربط هذا الانفاق بالانجاز، وقياس مدى التوافق بين كل من الانجاز والانفاق الفعلي والمخطط، مع رصد أي معوقات أو انحراف عن المخطط ضمن تقارير المتابعة الدورية التي ترفع لمجلس الوزراء ومجلس الأمة.

