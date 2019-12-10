مال وأعمال

ذكرت منظمة معنية بالتجارة تابعة للاتحاد الأوروبي ان الشركات الأصغر في الصين تحملت العبء الأكبر في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تمكنت الشركات الأكبر من التكيف. وأظهرت دراسة أجرتها الغرفة التجارية الأوروبية في الصين أن الرسوم الجمركية العقابية التي أدخلتها كل من واشنطن وبكين على مدار العامين الماضيين كان لها تأثير على الشركات. وبينما وجدت الشركات متعددة الجنسيات أنه من السهل نسبيا اعادة توجيه سلعها أو نقل منشآت الانتاج الخاصة بها لتجنب التعريفات الجمركية، الا أن الشركات الأصغر تعاني.