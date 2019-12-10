مال وأعمال

أنهت البورصة تداولاتها، أمس، على تباين، حيث ارتفع المؤشران العام والأول بنسبة 0.35 في المئة و0.59 في المئة على الترتيب، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.35 في المئة على وقع عمليات جني أرباح طالت بعض أسهمه.

وتقلصت سيولة البورصة الكويتية اليوم 6.3 في المئة الى 33.5 مليون دينار مقابل 35.76 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول 20.1 في المئة الى 194.6 مليون سهم مقابل 243.67 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة البنوك بنمو نسبته 0.78 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض قدره 5.39 في المئة. وجاء سهم «العيد» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 7.86 في المئة، فيما تصدر سهم «سنام» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 11.69 في المئة.

وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.97 ملايين دينار مُرتفعاً 1.66 في المئة، بينما تصدر سهم «أعيان للاجارة» نشاط الكميات بتداول 29.75 مليون سهم مُرتفعاً 3.67 في المئة. وأشار محللون الى أن أداء بورصة الكويت في المُجمل كان ايجابياً على الرغم من تراجع المؤشر الرئيسي نتيجة عمليات جني الأرباح على الأسهم التي تضخمت أسعارها. وأوضحوا أنه كان من المُنتظر حدوث عمليات جني أرباح بشكل عام على أسهم كثيرة بعد الارتفاعات المتتالية التي شهدتها البورصة في الآونة الأخيرة، لكن الأسهم المصرفية ساهمت كثيراً في اتزان السوق وخاصة الأول.

وبين أن أسهم البنوك ما زالت تواصل نشاطها والذي من المتوقع أن يستمر حتى اتمام ترقية البورصة الكويتية في مؤشر مورغان ستانلي «ام اس سي آي» نهاية الشهر الحالي والعام كذلك.

