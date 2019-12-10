مال وأعمال

قالت هيئة أسواق المال أنه بالاشارة الى ما نصت عليه المادة رقم (4-4) من الفصل الرابع (ادارة المخاطر) للكتاب السادس (السياسات والاجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام مسؤول ادارة المخاطر للشخص المرخص له أن يرفع تقريراً الى مجلس الادارة يتعلق بالمخاطر كل ستة أشهر مع تزويد الهيئة بنسخة منه.

لذا يتعين الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بنسخة من تقرير المخاطر نصف السنوي باللغة العربية خلال مدة أقصاها ستون يوما من نهاية الفترة المعد عنها التقرير، على أن يتم اعداد التقرير المذكور عند نهاية النصف الأول ونهاية السنة المالية للشخص المرخص له.

