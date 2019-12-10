مال وأعمال

أوضح بنك مورجان ستانلي ان خطة أوبك وحلفائها لخفض انتاج الخام لنهاية الربع الأول من العام المقبل ستدعم السوق على المدى القصير فحسب وان من المرجح أن يعود سعر خام برنت الى 60 دولارا للبرميل بحلول منتصف 2020.

وخفض البنك توقعاته لانتاج أوبك في العام المقبل بواقع 400 ألف برميل يوميا الى 29.2 مليون برميل يوميا بعد اتفاق منتجي النفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الانتاج في الربع الأول من 2020 لكنهم امتنعوا عن تبني أي تعهد لما بعد مارس.

وقال البنك في مذكرة «التخفيضات الاضافية الأخيرة ايجابية بكل وضوح على المدى القصير، لكن الحاجة اليها تؤكد على ضعف العوامل الأساسية».

ورغم التخفيضات، يتوقع البنك نمو الامدادات من خارج أوبك الى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل مع معدل نمو شهري لانتاج الولايات المتحدة يبلغ 50 ألف برميل يوميا، وهو ما سيكون أبطأ منه في 2018 و2019.

وتوقع مورجان ستانلي فائضا متواضعا في العام المقبل رغم تكهنات بتسارع الطلب بدعم من تطبيق قواعد المنظمة البحرية الدولية في 2020 والتي تلزم شركات الشحن بخفض نسبة الكبريت في وقود السفن بداية من يناير كانون الثاني. ونزل برنت 0.3 في المئة الى 64.18 دولاراً للبرميل، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط 0.5 في المئة ليسجل 58.91 دولاراً للبرميل.

وتوقع مورجان ستانلي أن يسجل برنت 62.50 دولاراً للبرميل في الربع الأول من 2020 لكنه قلص التوقعات الى 60 دولارا لبقية العام.

وتوقع أن يستقر غرب تكساس الوسيط عند 57.5 دولاراً للبرميل في الربع الأول ثم يزيد الى 55 دولارا في بقية العام المقبل.

