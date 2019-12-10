مال وأعمال

اكد مدير صندوق رعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي أن جهود الصندوق مستمرة للحد من الأعباء والضغوط التي تواجه المبادرين واصحاب المشاريع مبيناً أن المسؤولين بالصندوق لم يألوا جهداً في التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات من أمام المبادرين واصحاب المشاريع.

واضاف المنيفي خلال جلسة نقاشية لبرنامج ملتقى التبادل التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نظمته الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،أن هناك متابعة بشكل مستمر من الصندوق مع هيئة الصناعة والبلدية والتجارة وغيرها من أجل توفير بيئة ومناخ ملائم للتوسع في قطاع المشاريع الصغيرة.

وقال المنيفي ان التحديات والاشكاليات التي تواجه الصندوق كبيرة نظراً لاختلافات القانون مع متطلبات واجرءات الجهات الرسمية منوهاً بأن العمل متواصل لتطوير القانون وذلك كون الممارسات والتجارب العملية للمشاريع تكشف عن اختلافات تتطلب التنسيق والتعديل لاصلاح جميع الجوانب والحد من المعوقات حتى ينهض عمل الصندوق بشكل جيد.

ومن جهته اكد رئيس مجلس الادارة للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الشيخ حمود شملان الصباح أن الجهود متواصلة من الجمعية مع الجهات الحكومية وذلك للتنسيق وعرض الاشكاليات التي تواجه اصحاب المشاريع الصغيرة مبيناً أن عمل الجمعية يمضي في خط متوازٍ مع الجهات الحكومية لتطوير اداء المشاريع والحد من التحديات. واضاف في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى ان هذه النسخة الثالثة للجمعية وهي تهدف الي خلق منصة لتبادل الخدمات والمعرفة وتبادل الخبرات وستكون في المستقبل بواقع ملتقيين كل عام مبيناً أن الجمعية مستمرة لمناقشة اشكاليات اصحاب المشاريع وهناك استجابة من القيادات الشابة لحل جميع الاشكاليات سواء في وزارة التجارة والصناعة أو الجهات الأخرى.

وقال الشيخ حمود: تمت مشاركة الجمعية في تعديلات الباب الخامس مع المؤسسة العامة للتأمينات وكذلك مع اعضاء مجلس الامة وتمت معالجة الشرائح والاستقطاعات ووصلنا في الحلول والتعديلات الى نسبة 80% من المقترحات لافتاً إلى ان هناك رغبة لدى الجمعية لتعديلات في مواد قانون الصندوق ليتحول من جهاز تمويل الى راع حقيقي حتى لا يتآكل رأس مال الصندوق على أن يتحول من ممول الى شريك. وفي ذات السياق قال نائب مجلس الأمة يوسف الفضالة إن تلك البرامج والفعاليات تساهم بنصيب كبير في عرض وطرح الاشكاليات التي تواجه اصحاب المشاريع لمراجعة الاختلالات والتحديات والوقوف عليها من اجل طرح الحلول ومناقشة التحديات لاستكمال الصورة عن هذا القطاع ومن ثم اقرار وتعديل التشريعات. وعلى صعيد متصل أوضح نائب مجلس الامة عمر الطبطبائي أن الفلسفة الحكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل بصورة خطأ على صعيد الاجرءات وتخصيص الأراضي خاصة مع ارتفاع كلفة الايجارات ومقدماتها لدى عقارات القطاع الخاص مما يرهق المبادرين داعيا هيئة الصناعة الى الإسراع في تخصيص الاراضي لتنويع مصادر الدخل.

