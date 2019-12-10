مال وأعمال

نظّم البنك الأهلي الكويتي بطولة البولينغ الرابعة للموظفين والتي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين الموظفين وتشجيع العمل بروح الأسرة الواحدة في بيئة خالية من ضغوطات العمل. وقد أقيمت البطولة التي تميّزت بأجواء ممتعة في نادي البولينغ الكويتي الرياضي. وعلى صعيد نتائج المنافسات في بطولة البولينغ التي شهدت مشاركة واسعة من قبل معظم موظفي البنك الأهلي الكويتي، فقد أحرز المركز الأول الفريق المكون من فريد غابرييل ومحمد الغريب ورامي عرابي وجاسم الحيدر. في حين أحرز المركز الثاني الفريق المكون من حسين البلوشي وحسين الصراف وحبيب رضا وعلي الشمري وقد فازت شهد الخراز بالمركز الأول لفئة السيدات.

ويحرص البنك الأهلي الكويتي على تنظيم مثل هذه البطولات إيمانا منه بأهمية الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تشجيع الموظفين على التواصل مع بعضهم البعض في بيئة صحية مريحة لإقامة علاقات عمل سليمة وأكثر ترابطا.

