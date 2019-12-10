مال وأعمال

قام نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود – كافكو عبدالله الدعيجاني بزيارة لوكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح في إطار توثيق ودعم العلاقات بين الشركة والجهات العاملة في الكويت ذات الصلة، مؤكداً دعمه للشركة لانجازاتها في الحصول على عدة جوائز إقليمية في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية في السنوات الماضية . وأكد الدعيجاني على حصول شركة كافكو على المركز الأول للتميز في إدارة الموارد البشرية لعام 2019 في فئة أفضل «استراتيجية لتطوير القيادات عن برنامجها لتطوير المواهب واعداد قيادات المستقبل» من خلال برنامجها التدريبي لإدارة وتأهيل المواهب لشغل المناصب القيادية المستقبلية (Talent Management Program) وذلك من خلال المنافسة على جوائز التميز في إدارة الموارد البشرية والتي ينظم بشكل سنوي في مدينة دبي، وذلك من قبل فريق تقييم الترشيحات مكون من 17 خبيراً عالمياً واقليمياً في مجال الموارد البشرية. وقد أبدت شركة «كافكو» استعدادها لتقديم جميع الإمكانات لوزارة النفط لتطبيق البرنامج ضمن خطة تدريب وزارة النفط لتطوير وتأهيل المواهب واعداد قيادات المستقبل في وزارة النفط .

وقد شكر د. نمر الصباح – وكيل وزارة النفط الدعيجاني حصول الشركة على المركز الأول للتميز في إدارة الموارد البشرية لعام 2019 الأمر الذي يحمل الدلالة العميقة على ما تتمتع به شركة كافكو من سمعة طيبة .

