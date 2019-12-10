مال وأعمال

اعلن بنك وربة عن سحب السنبلة الاسبوعي السادس والأربعين وسحب السنبلة للأطفال التاسع في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً من يوم الخميس، هذا وقد تم الإعلان عن الفائزين الخمسة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة. وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة السادس والأربعين، فقد توج 5 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: ربا ابراهيم يوسف سريه، نواف صالح حمد الذويخ، حمد دليم محمد المطيري ، احمد مبارك موسى العبيدان، وابتسام حمود عبداللطيف الدويله. الجدير بالذكر أنه تم إضافة حساب السنبلة للأطفال إلى سحوبات السنبلة وهو حساب توفير للأطفال يتميز بعوائد تنافسية وسحوبات شهرية على جوائز مبتكرة للصغار وقد توج 3 فائزين هذا الشهر ، الرابح الأول برحلة شاملة أفراد الأسرة والإقامة في فندق La Pita الكائن في دبي باركس ناصر حمود سعد الرشيدي، والرابح بالجائزة الثانية هو بدريه عبداللطيف احمد الخميس وهي عبارة عن إشتراك سنة في نادي فلكس والفائزة الثالثة لين أحمد كوكي بإشتراك لمدة سنة في أحد النوادي المشاركة. يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرصاً للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة إطلاق حساب «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية أكبر ، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الإجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى أكثر من مليون دينار .