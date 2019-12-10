اقتصاد مصر

شارك رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي «KIB» واتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2019، الذي نظمه الاتحاد مؤخراً في القاهرة تحت عنوان «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي».

ولقد ناقش المؤتمر عدة مواضيع شملت الاصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ودور برنامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال، وانعكاسات التقلبات السياسية على العمل المصرفي، وأثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، الى جانب الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات التي احدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي.

وبهذه المناسبة، صرح الجراح في الكلمة التي القاها خلال فعاليات المؤتمر قائلاً: «ان قيادات العمل المصرفي العربي يجب عليهم العمل في سبيل تنفيذ خطط حماية القطاع المصرفي العربي لخدمة الاقتصادات. مؤكداً ضرورة تحييد القطاع المصرفي العربي عن اي تقلبات سياسية ليواصل دوره في دعم الاقتصاد العربي». كما هنأ الجراح في كلمته محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بمناسبة التجديد له في منصبه لولاية جديدة، مشيداً بالسياسات المالية والمصرفية المصرية التي ادت الى نمو الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وثمن ايضاً برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي حقق نجاحاً كبيراً وأصبح نموذجاً يحتذى.

يذكر ان اتحاد المصارف العربية يهدف من وراء تنظيم هذا المؤتمر للحفاظ على مسيرته الاقتصادية والاجتماعية، حيث يشكل هذا الحدث دعوة للقطاع الخاص في منطقتنا العربية للمشاركة بفاعلية في تعزيز التنمية، وللمصارف العربية لاعادة توجيه امكاناتها التمويلية للاقتصاد الحقيقي والتنمية، وللحكومات لتخفيف الاعتماد على الاقتراض من المصارف، ومزاحمة القطاع الخاص في سعيه للحصول على التمويل، مع التقيد باجراءات ادارة المخاطر، والالتزام بالقوانين والتشريعات، وعدم التقيد بالاملاءات التي تسهم في هروب الرساميل او التقاعس عن دعم المشاريع الانتاجية، باعتبار ان تطبيق القوانين لا يمنع الاستمرار في تمويل التنمية بشتى مجالاتها.

