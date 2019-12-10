اقتصاد مصر

قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي د. محمود محيي الدين ان معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد العربي تقدر بنحو 0.6 في المئة خلال العام الحالي.

وأضاف محيي الدين خلال مشاركته بالمؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي اختتم امس فعالياته بالقاهرة، ان معدلات النمو العالمية ستشهد تحسناً مع بداية العام المقبل والمقدرة بنحو 2.6 في المئة، ثم معدلات نمو متوقعة تصل الى 2.9 في المئة خلال عام 2021 وذلك بدعم من زيادة معدلات الاستثمارات في عدد من القطاعات مثل الطاقة.

وأشار الى ان جني ثمار تلك المعدلات المتوقعة تتطلب زيادة معدلات الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق معدلات نمو مستدامة في مختلف الأسواق، موضحاً ان شريحة البنوك والشركات تنقسم الى ثلاث شرائح من حيث تبني مبادئ وتحقيق التنمية المستدامة بداية من اهتمام كبير لتبني تلك المعدلات وتنحصر في شريحة اقلية من البنوك والشركات.

وتطرق محيي الدين الى الحديث عن ابرز المشكلات التي تواجه المنطقة العربية، مشيراً الى وجود تحديات رئيسية تتمثل في مكافحة الفقر خاصة مع زيادة معدلاته في المنطقة العربية والاقليم الاقتصادي بنسبة زيادة تراوحت بين 2?5 و5 في المئة، بالاضافة الى تحد اخر متمثل في التفاوت الكبير في عملية توزيع الدخل.

وأكد على اهمية زيادة معدلات الوعي في المنطقة العربية ودعم عمليات التحول الرقمي في اقتصادات اسواق المنطقة للوصول الى معدلات التنمية المستدامة، خاصة مع تضاؤل الحسابات البنكية في المنطقة العربية حتى الآن ووصولها الى 33 في المئة و44 في المئة بالدول النامية مقابل 91 في المئة بالدول المتقدمة بنهاية 2017.

