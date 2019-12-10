اقتصاد مصر

ختتمت فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2019 في دورته الـ25، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالقاهرة على مدار يومين 8 و9 ديسمبر، بمشاركة اكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، 3 جلسات الأولى شملت اثر التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي، والجلسة الثانية عن اثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، وناقشت الجلسة الثالثة والأخيرة تطورات الثورة الصناعية المصرفية والتغييرات التي احدثتها التكنولوجيا المالية في العمل المصرفي.

وشهدت جلسة الاقتصاد الرقمي عرض فيلم تسجيلي عن اهمية التحول الرقمي في التعاملات الاقتصادية ونماذج للمؤسسات التي استفادت من التحول الرقمي ومدى توفير الوقت والجهد وأيضاً زيادة الطاقات العاملة. وأكد نائب الأمين العام لمجموعة «gcal» السويسرية جورج برد اهمية الاقتصاد الرقمي والتحول في الصناعة المصرفية، ودوره في اثراء الحياة الاقتصادية من خلال استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة. وأكد مسؤولون بالمصارف العربية خلال مشاركتهم بجلسة انعكاسات التقلبات السياسية على العمل المصرفي ان الأزمات السياسية التي تعاني منها العديد من دول المنطقة اثرت بصورة كبيرة على القطاع المصرفي، وخاصة الضغوط التي نجمت عن ذلك وفي مقدمتها نزوح الأموال وتراجع اسعار العملات. وأضافوا انه يجب التكاتف بين المصارف العربية واستغلال الفرص السانحة للنهوض بالبنوك التي تأثرت بالاضطرابات.

وقال رئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي بالعراق زياد خلف عبدانه من الضروري ان يتم تسريع وتيرة التحركات لضبط مسيرة القطاع المصرفي في الدول التي تعاني من ازمة كبيرة وعلى رأسها حاليا العراق ولبنان.

وأضاف انه يستوجب العمل على اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيف وطأة الصدمات عن البنوك التي شهدت تراجعا كبيرا في مستوى الودائع وارتفاع السحوبات وتراجع اسعار العملات.

وتابع ان هناك 30 مليون مواطن على مستوى الدول العربية تحت خط الفقر، والبطالة وصلت الى 10 في المئة في مقابل معدل عالمي يصل الى نحو 5%. وقال رئيس مجلس ادارة مصرف التجارة والتنمية بليبيا جمال الطيب عبدالملك، ان الانقسام في ليبيا ادى الى تصدع كبير في القطاع المصرفي الليبي، حيث اصبحت هناك حكومتان في الشرق والغرب ومصرفان مركزيان ايضا بالشرق والغرب. وأضاف ان ليبيا تعاني من عدم وجود سيولة في البنوك، اذ ان هناك نحو 45 مليار دينار ليبي مخزن في المنازل والشركات، وهناك 14 مليار دينار تم تهريبها الى دول الجوار الليبي.

وتابع ان الاحتياطي الأجنبي في ليبيا تراجع من 135 مليار دولار في 2011، الى 56 مليار دولار حالياً، ما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار من 1.3 دينار الى 10 دنانير. وقال المدير العام للبنك الأهلي اليمني د. أحمد بن سنكر ان القطاع المصرفي في اليمن شهد اضطرابات كبيرة دفعت الحكومة لاعادة بناءه من الصفر مجدداً، وذلك نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة على الأموال. وأضاف ان توقف المساهمات وانهيار الايرادات وعدم وجود موازنة ولا هيئات رقابية زاد من الأزمة، لافتاً الى ان المصارف اليمنية بدأت في العودة نسبياً الى العمل مع تدفق الدعم من قبل السعودية وباقي دول الخليج، وتحديداً منذ وضع السعودية وديعة قيمتها ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني. وأدار الخبير المالي والمصرفي انطوان حبيش المستشار الاستراتيجي لمجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جلسة اثر ضغوطات التشريعات الدولية على العمل المصرفي، وأشاد وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري حازم عميرة خلال مشاركته بتلك الجلسة بالجهود التي يقوم بها اتحاد المصارف العربية، مشيراً الى ضرورة اعادة تقييم نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك لأن جميع الدول العربية معرضه لهذا الأسلوب الاجرامي. وأكد «عميرة» انه لابد ان تكون هناك معايير دولية لمكافحة غسل وتهريب الأموال، وتقدم بعدد من التوصيات التي تهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وأسلحة الدمار الشامل والتي بلغ عددها 40 توصية.

وأوصى بتجريم غسل الأموال بشكل فعال وحاسم، مع ضرورة المصادرة ووضع عقوبات مالية على ممولي الارهاب.

