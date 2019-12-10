اقتصاد مصر

أصدر المؤتمر المصرفي العربي لعام 2019 الذي اختتم فعالياته امس الاثنين بالقاهرة ونظمه اتحاد المصارف العربية، عدداً من التوصيات ابرزها التأكيد على المسؤولية المجتمعية باعتبار اننا جزء لا يتجزأ من المجتمع العربي، وعلى اهمية الاستقرار المالي في الدول العربية.

وضمت التوصيات التأكيد على ضرورة ترسيخ فكر الاستثمار المالي لترسيخ السمعة الطيبة عن مصارفنا العربية بين الدول العربية، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير المالية الدولية. وشملت التوصيات التأكيد ايضاً على حماية المصارف العربية مع ضرورة فتح المجال امام الخبراء الدوليين للادلاء بآرائهم في هذا الخصوص.

