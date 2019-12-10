اقتصاد مصر

يعد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والذي افتتح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، بالقاهرة، احد ابرز المصرفيين العرب، فهو كفاءة مصرفية رفيعة المستوى، حيث يمتلك خبرة مهنية تقترب من الأربعين عاماً، عمل خلالها - منذ حصوله على البكالوريوس في علوم الاقتصاد والادارة من الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 1979 - في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية في المجال المصرفي وادارة انشطة التمويل والاستثمار، ويطلق عليه الخبراء بأنه «جراح الاقتصاد» بما عرف عنه من قرارات شجاعة وجريئة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمصرفية. شجاعة طارق عامر في مواجهة الأزمات جعلت القيادة السياسية في مصر تكلفه قبل اربع سنوات بأهم منصب مصرفي في البلاد، حيث اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين عامر محافظا للبنك المركزي المصري، في وقت حرج تمر فيه البلاد بظروف عصيبة، فهي خارجة لتوها من ثورتين اطاحتا برئيسين اولهما «25 يناير» التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، والثانية 30 يونيو التي اطاحت بمحمد مرسي وجماعة الاخوان من السلطة، وما رافق ذلك من فوضى وركود اقتصادي شديد الخطورة، في هذا الوقت الذي توقع فيه الجميع حدوث ركود اقتصادي غير مسبوق، وتراجع يصعب تجاوزه في السياسات النقدية، جاء عامر بتاريخه الطويل من الانجازات المهنية ليكتب نهاية مبهرة. في 2016، وعقب عام واحد من ولايته، اصدر عامر قرار تحرير سعر الصرف، الذي لم يتوقعه احد، لكن السياسة الجريئة التي نادي بها عامر قبل توليه المنصب، كانت عنوان فترة ولايته الأولى، وقد اثمرت هذه الشجاعة في تحسن الاقتصاد المصري فبعد اشهر طويلة من الاختلال في السوق الاقتصادي عقب قرار تحرير سعر الصرف، شهد الوضع اتزاناً وثباتاً في سعر الصرف، حتى وصل الأمر لتراجع الدولار امام الجنيه خلال الأشهر الأخيرة في الولاية الأولى لعامر، ليسجل 16جنيهاً، متراجعاً من حدود 18 جنيها قبل عام واحد فقط.