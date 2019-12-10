مال وأعمال

ثمّن رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي الرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي تفضل مشكوراً برعاية مؤتمر ومعرض «جسور 2019»، الذي نظمه إتحاد الصناعات، وتكليفه لوزيرة الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل بتمثيل سموه في حضور وإفتتاح المؤتمر والمعرض.

وأشاد الخرافي بالاهتمام الكبير الذي أولته الوزيرة العقيل خلال حضور المؤتمر والمعرض، والذي تمثل في تبنيها للعديد من القضايا والهموم التي طرحت خلال المؤتمر، وكافة الجوانب التي لها علاقة بتطوير القطاع الصناعي في الكويت، إذ أنها وعدت من خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية التي أقيمت على هامش المعرض بمراجعة الخطة الخمسية الثالثة بالتعاون مع إتحاد الصناعات، إلى جانب متابعة تعديلات قانون البيئة، وتشجيع توجيه الكويتيين للعمل بالقطاع الخاص وتحديداً (القطاع الصناعي). وأثنى الخرافي على تفاعل الوزيرة العقيل واهتمامها بالمشاركة في المؤتمر، وقيامها بحضور افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، على الرغم من إرتباطاتها وإلتزاماتها الحكومية، حيث التقت خلال الجولة بممثلي القطاع الصناعي المشاركين في المعرض واستمتعت إلى مطالبهم وهمومهم. في الوقت ذاته ثمن الخرافي مشاركة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، الذي حرص على استعراض أهم تطورات بيئة الاعمال في الكويت، إلى جانب وقوفه على آخر مستجدات المناطق الصناعية بالكويت، آملاً أن تحظى قضايا القطاع الصناعي بالمزيد من اهتمام الوزير الروضان. وأكد الخرافي على أن مؤتمر ومعرض جسور 2019 لم يكن لينجح لولا رعاية سمو الامير له، فضلاً عن حضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، مشيراً باستمراريته سنوياً كأكبر تجمع للمصانع المحلية في الكويت.

