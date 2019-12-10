مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» للعام السابع كراعٍ بلاتيني للدورة الـ26 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي أقيم في مملكة البحرين، تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي.

وشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» مازن الناهض، في حلقة نقاشية ضمَّت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين في عدد من البنوك الإسلامية الذين تناولوا خلال حديثهم فرص نمو صناعة التمويل الإسلامي والتحديات والمخاطر التي تواجه الصناعة. كما شارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «بيتك- البحرين» عبدالحكيم الخياط، في حلقة نقاشية حول أهداف الشريعة والتمويل الاسلامي، حيث تم التطرق الى المشهد الحالي للصيرفة الاسلامية وتوجهاتها المستقبلية.

وقال الناهض خلال الحلقة النقاشية، إن الصناعة المصرفية تواجه تحديات في ظل التغير المتسارع في متطلبات واحتياجات العملاء وتوقعاتهم، وزيادة المنافسة مع الشركات غير المصرفية، والحاجة الكبيرة إلى الاستثمار في أحدث التقنيات الرقمية والبيانات.

وأضاف أن نمو الأنشطة التشغيلية وتحقيق معدلات نمو شبيهة بما تم تسجيله في العقود الماضية، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط وما نتج عنها، يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي بشكل عام، خاصةً وأن الإنفاق الحكومي يمثل الدافع الرئيس للنمو في هذه المنطقة.

ولمعالجة هذه التحديات، أوضح الناهض أن البنوك معنية بوضع نموذج تخطيط شديد التطور لمعالجة وتخفيف حدة المخاطر في المستقبل، واستخدام التقنيات الناشئة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتلبية التوقعات المتزايدة للعملاء، مشيراً إلى أن الابتكار على أساس التكنولوجيا المالية الرقمية الجديدة (FinTech) سيغير من نموذج عمل البنوك، وأن تفوق البنوك في الناحية التشغيلية سيكون من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتلبية متطلبات الجهات الرقابية المعنية.

«فنتك» وعمالقة التكنولوجيا

على صعيد المنافسة مع الشركات التكنولوجيا العالمية التي بدأت تطرق مجال الخدمات المالية، أكد الناهض أن «بيتك» وعلى غرار البنوك العالمية الكبرى، يستثمر بقوة في الابتكار المصرفي وأحدث وسائل التكنولوجيا المالية والتعاون مع شركات «فنتك»، لتلبية احتياجات النمو ومتطلبات العملاء والصناعة.

وأشار إلى أن البنوك الرقمية آخذة في الظهور كمنافس مباشر للمؤسسات المالية الكبيرة، مستفيدة من التكنولوجيا وتكاليف التشغيل المنخفضة لتوفير منتجات أكثر كفاءة من حيث التكلفة من البنوك التقليدية مع تلبية طلب المستهلكين المتزايد على الخدمات الرقمية.

مع ذلك، أوضح أن هناك العديد من العوائق الرئيسة التي تحول دون التعاون بين القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، فالبنوك ترى أن الأولوية هي طرح المنتجات والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بأعلى مواصفات الأمان، ووضوح التشريعات الرقابية التي تنظم عمل شركات التكنولوجيا المالية، في حين ترى شركات «فنتك» أن العمل مع البنوك قد يكون صعباً بسبب اختلاف أسلوب الإدارة والثقافة والعمليات التشغيلية.

وأضاف أن مستقبل القطاع المصرفي يتحدد من خلال قدرته على التكيف مع تغير توقعات العملاء وتحولها السريع، وزيادة حدة المنافسة، وبنيتها التحتية وإدارة الكلفة من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا، ومدى دعم الجهات الرقابية لها ومراقبة القطاع.

