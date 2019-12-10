مال وأعمال

تواصلت أمس فعاليات وجلسات مؤتمر شورى الفقهي الثامن، حيث ناقشت الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر محوراً مهماً هو «التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة»، حيث طرحت ثلاثة أبحاث فقهية ساهمت في فتح باب النقاش الواسع حول الموضوع.

وقد طرح هذا الموضوع في محاولة جادة للتوصل إلى تكييف وتأصيل فقهي للسهم يعين على صحة تصور ماهيته وحل الإشكالات المتعلقة به وحسم النزاع الفقهي في أحكامه، عبر الإجابة على عدد من الأسئلة أهمها هل السهم حصة شائعة في موجودات الشركة يمتلكها حاملها؟ أم هو ورقة مالية تعكس حصة في موجودات الشركة دون تملك حامله لشيء منها؟ أم أنه مجرد ورقة مالية تثبت لمالك السهم حقاً في الريع (الأرباح) التي تعلن عنها الشركة وتقرر توزيعها على حملة أسهمها، حيث تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء وحملة الأسهم.

وقد استهلت فعاليات الجلسة بطرح الأستاذ الدكتور صالح العلي لما سبق من آراء فقهية معاصرة مختلفة حول تكييف أسهم شركات المساهمة وناقش أقوالهم وأدلتهم، ليخلص إلى أن الرأي الأكثر واقعية من حيث النظر القانوني والاقتصادي هو القول الذي اتجه لاعتبار السهم حقاً للمساهم في الشركة، حيث يحصل على الأرباح عند توزيعها، بالإضافة إلى حصوله على نسبة من أموال الشركة عند تصفيتها، وحينئذ يستمد السهم قيمته من قوة الشركة ومركزها المالي. والمساهم يملك السهم لكنه لا يملك حصة في موجودات الشركة؛ لأن هذه الموجودات ملك للشركة نفسها باعتبارها شخصاً قانونياً معنوياً قائما بذاته، ولذلك صرحوا أن السهم من الأموال المنقولة، ولو كانت موجودات الشركة كلها من العقارات؛ لأن السهم ليس حصة في تلك العقارات، وإنما هو شيء قائم بذاته، يخوّل حامله حقوقاً على الشركة. تلا ذلك ورقة فضيلة الشيخ د. العياشي فداد، وورقة ثالثة لفضيلة الشيخ د. علي محمد نور، تحدثا فيهم عن أهمية الشركات المساهمة في العصر الراهن وناقشا فيه الموضوع والنظريات المختلفة المتعلقة بطبيعة الشركة المساهمة في القانون والاقتصاد والمحاسبة والفقه الإسلامي. وبعد الانتهاء من عرض الأبحاث الثلاثة قام الحضور من العلماء والمشايخ بمناقشة الموضوع وتقديم تعقيباتهم وآرائهم الفقهية بما يقود إلى إثراء النقاش حول موضوع الجلسة والتوصل إلى قرار أو اجتهاد جماعي حول التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة.

وقد خصصت الجلسة الرابعة والأخيرة من جلسات مؤتمر شورى الفقهي الثامن لطرح ومناقشة مسودة قرارات وتوصيات المؤتمر. حيث قام مقرر المؤتمر، الشيخ عبد الستار القطان، بتلاوة مسودة القرارات والتوصيات وطرحها للنقاش والتعقيب عليها من قبل لفيف العلماء والمشايخ المشاركين في أعمال المؤتمر والقادمين من الكثير من الدول العربية والأجنبية.

الجدير بالذكر أنه عقد على هامش المؤتمر ورشتا عمل مهمتان الأولى حول «التدقيق الشرعي على الصكوك» وقدمها د. محمد عمر جاسر رئيس إدارة الشريعة في مصرف أبو ظبي الإسلامي، والثانية بعنوان «صيغ ابتكارية في الوقف» قدمها د. العياشي فداد كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

