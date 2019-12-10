مال وأعمال

أعلنت «شركة يوني موني للصرافة» عن إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت كجزء من عروضها الرقمية في الكويت، حيث يمكن للعملاء الآن إرسال الأموال من خلال تقديم الخدمة الجديدة عبر الإنترنت باستخدام موقع يوني موني أو تطبيق الهاتف المحمول بأسعار صرف تنافسية وبسهولة وأمان من أي مكان وفي أي وقت. ويأتي تطبيق يوني موني الكويت للهاتف المحمول والمتوفر على أنظمة الأي أو إس (IOS) والأندرويد (Android) بواجهة سهلة الاستخدام تتضمن عدة مميزات مثل تتبع المعاملات أولا بأول وخاصية إشعارات خاصة بأسعار الصرف عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والأمر الصوتي وخيارات تسجيل الدخول الآمنة باستخدام الرقم السري أو البصمة أو التعرف على الوجه، كما يمكن للعملاء المسجلين في يوني موني الكويت تسجيل الدخول مباشرة إلى موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول وإرسال الأموال على الفور، ويتعين على العملاء الجدد إكمال عملية تسجيل بسيطة لمرة واحدة في أي من فروع يوني موني الكويت قبل استخدام خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة يوني موني براديب كومار لسنا قلقون من المنافسة التي قد نواجهها في السوق الكويتي، فلدينا نقاط قوة تميز شركة يوني موني من حيث التجربة التي نقدمها لعملائنا دونًا عن غيرنا من الشركات. وهذا يعني تقديم الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة لتلبية طلبات العملاء واحتياجاتهم الخاصة سواء كان ذلك عبر انتشار شبكة قنواتنا، أو تقديم خدمة تحويل الأموال عبر تطبيق الهاتف المحمول وهي أول خدمة من نوعها في الدولة. تلك الميزات من شأنها توفير الراحة التامة للعملاء بالاستخدام الأمثل تكنولوجيا في مجال تحويل الأموال. وبهذا تظل الحصة السوقية في أعلى مستوياتها لدينا وأضاف «تستمر التكنولوجيا في التسرب إلى حياة الإنسان إلى حد أنها تضيف الراحة وتوفر تحكمًا أكبر للأفراد، نركز على تمكين الناس من خلال المجموعة لتحقيق تطلعاتهم في جميع أنحاء العالم من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات مالية متطورة يتم تقديمها عبر نقاط اتصال متعددة القنوات. إضافة الى أن إطلاق خدماتنا عبر الإنترنت في الكويت بمثابة إنجاز كبير يمكننا من الارتقاء بتجربة تحويل أموال عملائنا إلى مستويات قياسية جديدة من خلال التكنولوجيا».

وقال المدير العام لـ «يوني موني» الكويت فيفيك ناير أننا نعمل الخدمات التي تدعم التكنولوجيا على تحقيق تقدم كبير في الكويت حيث تعمل على جذب المزيد من الأشخاص من خلال تجارب المستخدمين البسيطة والسهلة. تسعى خدمة تحويل الأموال عبر الإنترنت الجديدة لدينا إلى تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء الذين يفضلون الوصول إلى الخدمات المالية في أي وقت ومن أي مكان كجزء من تحسين تجارب المستخدمين. نحن ممتنون لبنك الكويت المركزي على دعمهم المتواصل في سعينا لتقديم محفظة واسعة من المنتجات إلى السوق.

