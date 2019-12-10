مال وأعمال

اختتم أخيراً بغرفة تجارة وصناعة الكويت البرنامج التدريبي والمتخصص حول الوقاية من الحريق للمهندسين والمختصين من غير العاملين بالاطفاء . وقد شارك في البرنامج الذي عقد على مدى أربعة أيام 26 متدرباً من عدد من الجهات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية . وقد شارك في حفل ختام البرنامج نائب المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء خالد فهد عبدالله ومنسق البرنامج الفريق متقاعد يوسف الانصاري ورئيس جمعية الوقاية من الحريق وعدد من ضباط الادارة العامة للاطفاء ومدير مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير، حيث أبدى المشاركون إعجابهم تقديرهم لمستوى التدريب وأهمية المواضيع التي تم تناولها .

ويذكر أن مركزعبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بالغرفة قد دأب على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، ومنها هذا البرنامج الذي يغطي المهارات الضرورية للتعامل مع حوادث الحريق في المباني والذي يأتي كثمرة للتعاون بين الغرفة والادارة العامة للاطفاء لتعزيز مهارات أساسية تمكن المشاركين فيه من الوقوف على أهم أسباب الحريق في المباني والمنشآت وأساليب التعامل ومكافحته وإجراءات السلامة والوقاية .

