مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب الثاني لحملة «اربح كل هالجوائز» مع تطبيق التجاري على الهواتف والألواح الذكية، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني. و قد فاز كل من: محمد صبري محمد عمر (جائزة عبارة عن IPHONE XR) ، ماداهان كومار بوشباراجان (جائزة عبارة عن Apple Watch Series 4)، سارة خيران محمد العرجاني (جائزة عبارة عن سماعات Apple Air Pods)

وعلى هامش إجراء السحب والإعلان عن الفائزين في هذه الحملة، أوضح التجاري أن هذه الحملة موجهة لجميع مستخدمي خاصية «ادفع لي» أو «مسح» ضمن خدمات (T-Pay) المقدمة من التجاري والتي تسمح بإجراء التحويل أو الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code عبر تطبيق التجاري موبايل وكذلك العملاء الذين يقومون بتفعيل خدمة الإشعارات عبر تطبيق التجاري موبايل والتي تصل للعميل عن طريق هاتفه الذكي في أي وقت وأي مكان سواء داخل أو خارج الكويت.

