مال وأعمال

اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان دخول الكويت بقائمة الدول الـ 10 الاكثر تحسنا بمؤشر سهولة ممارسة الاعمال سينعكس ايجابا على حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية وكفاءة التنافسية الدولية وعدالة المنافسة المحلية.

وقال الغانم - خلال افتتاح (ملتقى الكويت الاقليمي حول اصلاح بيئة الاعمال في الدول العربية) الذي استضافته الكويت امس برعاية سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان وبتنظيم الغرفة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومجموعة البنك الدولي - ان هذا الانجاز الذي سجلته الكويت اخيرا في مؤشر تحسين بيئة الاعمال «لن ينعكس بنتائج واضحة ما لم تواكبه سياسات فعلية تنقل الدور التنموي للقطاع الخاص الى واقع عملي».

وبين ان اول النقاط هو انه لم يكن نجاح الكويت في دخول نادي الدول العشر الأكثر تحسناً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال سنة 2020 من قبيل المصادفة، بل جاء حصادا طيبا لجهد منهجي كبير لم تقصر فيه اي جهة عامة او خاصة ذات صلة. واني اذا اتقدم الى كل واحدة منها بالثناء والتقدير، لأعرب عن ثقتي المطلقة، بأن هذا النجاح سيكسب زخماً مؤثراً. فليس أدعى الى النجاح من لذة النجاح، غير ان هذا الانجاز - على اهميته - يجب الا ينسينا انه يتعلق بمؤشر واحد، ولا يمكن ان يحقق جداوه كاملة ما لم نشهد قفزة مماثلة في العديد من المؤشرات الاخرى.

وهي مؤشرات نعتقد ان الكويت تحتل فيها مواقع لا تكافئ قدراتها ولا تعكس اوضاعها وتعزى هذه الحقيقة- برأينا- إلى اسباب متعددة في طليعتها، ان الكويت لا تجامل و لاتتجامل، وان الديموقراطية الكويتية تتيح درجة من الشفافية تؤدي - في بعض الحالات- الى محاسبة الذات بقسوة.

وأضاف ان ثاني النقاط لا اريد و لا استطيع ان ادخل في التفاصيل الفنية لمؤشر سهولة ممارسة الاعمال وعناصره ومكوناته. ولكني - بالمقابل - لا استطيع ان اتجاهل تساؤلا ملحا عن مدى قدرة اي مؤشر من هذا النوع على ان يكون دقيقا بنفس الدرجة، ومفيدا بنفس الدرجة، لاقتصادات جميع دول العالم، على ما بينها من فوارق عريضة واختلافات عميقة؟ اما النقطة الثالثة فيتمثل الهدف الأول والأهم لمؤشر تسهيل بيئة ممارسة الأعمال بانعكاساته الايجابية على حجم الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ورفع كفاءة التنافسية الدولة، وعدالة المنافسة المحلية. وبتعبير آخر، إن الهدف الاول والاهم لمؤشر سهولة ممارسة الانشطة الاقتصاديةهو تمكين القطاع الخاص من أداء دوره، قاطرة للتنمية، وأداة للتحول، ومحوراً للاصلاح. وبالتالي، ان الانجاز الكبير والمستحق الذي سجلته الكويت في هذا المؤشر لن ينعكس نتائج واضحة وموازية ما لم تواكبه سياسيات فعلية تنقل الشعارات المعلنة عن الدور التنموي للقطاع الخاص في دولة الكويت الى واقع عملي. واعرب الغانم عن اعتزاز غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع شريكيها في تنظيم هذا الملتقى، مجموعة البنك الدولي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعن ثنائها الصادق على ما قدماه من جهد وفكر وخبرة. مكرراً العرفان لكل الجهات الرسمية والأهلية التي كانت وراء الانجاز الذي ينعقد ملتقانا هذا احتفاء به، وبناء عليه، واستكمالا له.

وتوجه الغانم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، بالشكر لرعايته الكريمة، التي تؤكد أولوية الهم التنموي والإصلاح الاقتصادي في برنامج عمل حكومته العتيدة، في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه. والشكر موصول لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ممثل راعي الملتقى لحضوره ومشاركته.

تعزيز الروابط العربية

بدوره تحدث د. مشعل الجابر، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت خلال «ملتقى الكويت الإقليمي حول إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية» المنعقد بتنظيم مشترك بين كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مجموعة البنك الدولي، وغرفة تجارة وصناعة الكويت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء، قائلاً ان هذه الرعاية الكريمة ما هي الا دلالة على ما توليه حكومة الكويت من اهتمام ملحوظ بملف تحسين بيئة الأعمال ووضعه في قمة أولويات رؤيتها الوطنية وفي صدارة برنامج عملها، وجعله مركز متابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين، وذلك كله في اطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه الذي يؤكد في كل مناسبة حرصه على تحسين بيئة الأعمال لدعم جهود التنمية المستدامة.

وقال إن استضافة الكويت لهذا الملتقى المهم ينطلق من بعدين متكاملين حيث ان البعد الأول يصب في سياق دعم العمل العربي المشترك، انطلاقا من حرص الكويت منذ نشأتها على تعزيز دورها في بناء أواصر الصداقة مع مختلف دول العالم وتوطيد روابط العلاقة مع الدول العربية الشقيقة على وجه الخصوص، وذلك ايماناً منها بأن مد جسور التلاقي بين الدول الصديقة والشقيقة من شأنه أن ينعكس ايجاباً على تعميم رفاهية الشعوب وتحقيق أهدافها الوطنية المنشودة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4 دول

وأضاف ان البعد الثاني لتنظيم هذا الملتقى، فهو مبادرة اتخذتها الكويت كاستتباع منطقي لإلقاء الضوء على نجاح أربعة (4) دول عربية،هي : الكويت، المملكة العربية السعودية، الأردن، والبحرين بالدخول في قائمة الدول العشر الأكثر تحسنا من 190 دولة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر مؤخراً عن مجموعة البنك الدولي. بالإضافة الى دخول دولة قطر وجمهورية جيبوتي في قائمة الدول العشرين الأكثر تحسنا في نفس المؤشر.

واشار الجابر الى ان هذا التقدم الذي سجلته الدول العربية في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، يضع المسؤولين فيها أمام مسؤولية كبيرة في المحافظة على ما تم انجازه، ويضيء على أهمية استمرار جهود التعاون المستمر والتنسيق الدائم بين الدول العربية الشقيقة فيما بينها من جهة، وبين القطاعات المحلية في كل منها والمؤسسات الدولية من جهة أخرى.

ملف تحسين بيئة الأعمال

وأوضح انه لعل في تجربة الكويت في ملف تحسين بيئة الاعمال ما يبرز أهمية ونتائج التعاون بين كل الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ولا نغفل في هذا الإطار ما يمكن أن تقدمه المؤسسات الدولية من خبرة فنية لمعاونة الجهود الهادفة الى توطيد ثقافة الإصلاح وتأطير العمل المؤسسي.

وأفاد إن مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي نحن بصدد الاضاءة عليه في هذا الملتقى يمثّل مقياسا استرشاديا مهماً لأصحاب الاعمال والمستثمرين وكذلك لصناع القرار والمسؤولين والجمهور بصورة عامة، كونه يضيء على حقيقة وواقع الاطار التنظيمي والاجرائي لمراحل دورة الأعمال والأنشطة التجارية في دولنا ومقارنتها بأفضل الممارسات عالميا واقليميا.

وأضاف انه وباعتبار ان الأهداف التي نرمي اليها جميعاً تتمحور حول تطوير وتفعيل عملية الإصلاح لضمان الانتظام في مسيرة الإصلاحات الجوهرية لتحسين بيئة الاعمال، فإن الأمر يتطلب تحقيق خطوات ايجابية تأخذ بالاعتبار ضرورة مجاراة واقعنا العربي لمتطلبات التكيّف مع معطيات الاقتصاد العالمي للثورة الصناعية الرابعة. ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي تفرض التحول المنطقي الى المعاملات الرقمية بهدف تخفيض المدة الزمنية وتقليص الدورة المستندية اللازمة لإنهاء المعاملات الحكومية وتحسين جودة الخدمات العامة الى جانب اعتماد الشفافية في نشر وتعميم المعلومات ذات الصلة بالبيئة الاستثمارية واتاحتها للجمهور بكل الطرق والوسائل الحديثة الى جانب تتويج ذلك باعتماد اجندة وطنية تستهدف تطوير البيئة التشريعية والأحكام الناظمة للأعمال والاستثمار والتجارة.

منظومة متكاملة

واشار الى انه لا شك في أنه سيكون من نتائج كل ما سبق: دعم مبادرات رواد الاعمال في القطاعات الحيوية، توطيد سياسة انفتاح الأسواق وتعزيز شبكات الترابط مع الاسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية على أساس توفير منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحفّز الابداع وتعزز فرص واستدامة الإنتاج. وتمنى بأن يحقق الملتقى غاياته بتوفير منبر تفاعلي نستطيع البناء عليه لاقتصاد عربي متين يقوم على برامج اصلاحية تنسجم مع الرؤى الوطنية للدول، بما يؤدي الى رفع كفاءة أداء قطاعاتنا الاقتصادية والى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتلبية متطلبات التنافسية والتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

